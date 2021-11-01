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Subaşı, Edremit’te tüm kapıları çaldı

Her gece aralıksız olarak ilçenin farklı mahallelerinde çat kapı ev ziyaretleri gerçekleştiren AK Parti Edremit İlçe Başkanlığı, çalışmalarına milletvekillerini de dahil ediyor. AK Partili Balıkesir Milletvekili Yavuz Subaşı, Edremit ziyareti programına, Akçay Dumanlıkent Mescidi’nde başladı. AK Parti Edremit İlçe Başkanı Ekrem Umutlu ve teşkilat görevlilerinin katıldığı programda, din görevlileri ve mahalle sakinleriyle görüşmeler yapan Subaşı, sorun, istek ve önerileri not aldı.

BALIKESİR 01.11.2021, 16:10
Subaşı, Edremit’te tüm kapıları çaldı

Her gece aralıksız olarak ilçenin farklı mahallelerinde çat kapı ev ziyaretleri gerçekleştiren AK Parti Edremit İlçe Başkanlığı, çalışmalarına milletvekillerini de dahil ediyor. AK Partili Balıkesir Milletvekili Yavuz Subaşı, Edremit ziyareti programına, Akçay Dumanlıkent Mescidi’nde başladı. AK Parti Edremit İlçe Başkanı Ekrem Umutlu ve teşkilat görevlilerinin katıldığı programda, din görevlileri ve mahalle sakinleriyle görüşmeler yapan Subaşı, sorun, istek ve önerileri not aldı.

Milletvekili Subaşı, daha sonra Akçay merkezde esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi. Başkan Umutlu ile birlikte mahalle sakinleri ve esnafın sorunlarını dinleyen Subaşı, rastladığı bir ceviz tezgahında durdu. Vatandaşlara ceviz ikramında bulunan Subaşı cevizin faydalarını anlattı. Program, ev ziyaretleriyle devam etti. Milletvekili Yavuz Subaşı ve AK Parti heyeti, farklı mahallelerde ikamet eden gazi, engelli, yaşlı, kimsesiz kişilere, yakınları vefat edenlere ve bebekleri doğanlara evlerinde geçmiş olsun ziyaretleri, taziye ziyaretleri ve hayırlı olsun ziyaretlerinde bulundu. Gecenin ilerleyen saatlerine kadar süren çat kapı ev ziyaretlerinin ardından, Cumhuriyet Mahallesi’nde kıraathane ziyareti yapan Subaşı, AK Parti İlçe Kadın Kolları’nın Cumhuriyet Mahallesi İstişare Toplantısı’na da katıldı. Partinin mahalle teşkilatını dinleyen Subaşı, İl Kadın Kolları Başkanı Meral Cengiz’i telefonla arayarak toplantıya dahil etti.

AK Parti’nin 2023 hedeflerine erişmesi için yoğun bir çalışma programı içinde olduklarını ifade eden AK Parti Edremit İlçe Başkanı Ekrem Umutlu, “AK Parti’nin 2023 hedeflerine erişmesi için tüm kadrolarımız ile yoğun bir çalışma yürütmekteyiz. İlçemizin 47 mahallesinde çalınmadık kapı, sıkılmadık el bırakmamaya kararlıyız. Bu bağlamda, çat kapı ziyaretlerimizi her gece aksatmadan sürdürmekteyiz. Halkımızın sorun, istek ve önerilerini dinliyoruz. İlçemizde halkımızı AK Belediyecilik ile yeniden buluşturacağız ve Edremit’in hak ettiği hizmeti almasını sağlayacağız. Milletvekillerimiz de bizleri, çıktığımız bu yolda yalnız bırakmıyor. Çalışmalarımıza katılan değerli Milletvekilimiz Yavuz Subaşı’ya teşekkür ediyoruz. AK Kadrolarımız sahadadır. Halkımızın hizmetkarı olmaya devam edeceğiz ve Allah’ın izni ile ülkemizi 2023 hedeflerine eriştireceğiz” diye konuştu.

Milletvekili Yavuz Subaşı da, AK Parti Edremit İlçe Başkanlığı’nın tüm kadrolarına teşekkür ederek kolaylıklar diledi.

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