Su tankeri seyir halinde alev aldı

Balıkesir’de seyir halindeki su tankeri alev aldı. Araç kullanılamaz hale geldi.

Balıkesir’de bir tanker seyir halinde iken alev aldı. 45 AIT 954 plakalı su tankeri, Balıkesir-İzmir çevreyolu Çayırhisar Mahallesi mevkinde seyir halindeyken lastik kısmından tutuşmaya başladı. Aracının yandığını fark eden sürücü itfaiyeyi arayarak durumu bildirdi. Olay yerine gelen ekipler yangını kısa sürede söndürürken, araçta maddi hasar oluştu.