Su onlar için de hayattır
EDREMİT BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ “SU ONLAR İÇİN DE HAYATTIR” PROJESİ KAPSAMINDA SOKAK HAYVANLARI İÇİN İLÇEDEKİ BİRÇOK ALANA OTOMATİK SU KAPLARI YERLEŞTİRDİ.
Balıkesir’in Edremit Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü “Su Onlar İçin de Hayattır” projesi kapsamında sokak hayvanları için ilçedeki birçok alana otomatik su kapları yerleştirdi.
Edremit Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü Veterinerlik Birimi, sokak hayvanlarının yaşam kalitesini arttırmak amacıyla yürüttüğü çalışmalara bir yenisini daha ekledi. Sıcak geçen yaz dönemi boyunca sokak hayvanlarını unutmayan belediye ekipleri; meydanlar, parklar, yürüyüş yolları, sahiller ve yeşil alanlara otomatik su kapları yerleştirdi. 3 aylık yaz dönemi boyunca devam eden çalışmayla yüzlerce noktaya otomatik su kapları yerleştirilerek sokak hayvanlarının susuz kalmasının önüne geçildi.
Edremit Belediyesi Veterinerlik Birimi Ekipleri, sokak hayvanlarının sağlıklı ve kalitesi yüksek bir yaşam sürebilmesi için yeni projeler üreteceklerinin de altını çizdi. Daha çok sokak hayvanına ulaşabilmek adına Edremit Belediyesi, sosyal medya üzerinden Edremitli vatandaşları kapılarının önüne 1 kap su koymaya davet etti.
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