banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Eski başbakanlardan Yıldırım Akbulut vefat etti
Eski başbakanlardan Yıldırım Akbulut vefat etti
Selçuk Bayraktar'dan Kanata açıklaması
Selçuk Bayraktar'dan Kanata açıklaması
Piyasaların gözü PPK'da
Piyasaların gözü PPK'da
Dolar güne düşüşle başladı
Dolar güne düşüşle başladı

Su altında kalan köprüden tehlikeli geçiş

Manyas Barajının tam doluluk seviyesine yaklaşmasıyla birlikte dolu savağın açılması sonrası Kocaçay üzerinde ki köprü de sular altında kaldı.

BALIKESİR 14.04.2021, 17:49
2
Su altında kalan köprüden tehlikeli geçiş

Manyas Barajının tam doluluk seviyesine yaklaşmasıyla birlikte dolu savağın açılması sonrası Kocaçay üzerinde ki köprü de sular altında kaldı.

Manyas Barajında doluluk tam doluluk seviyesine yaklaşması üzerine, barajda tehlike oluşmaması için dolu savak açılırken, barajda elektrik üretimine de başlanmıştı. Elektrik üretimi sonrası tahliye sularının Kocaçay’a akmasıyla birlikte kırsal Çavuş köprüsü de sular altında kaldı. Sürücüler uyarılara ve oluşabilecek tehlikelere rağmen ulaşımı daha kısalttığı için kullanırken, birçoğu da tehlikeyi göze almayarak, köprü girişinden geri dönüyor. Yaklaşık 30 yıl önce yerel olanaklarla büzler üzerine yapılan köprüde yağışlarla birlikte gelen ağaç dalları ve diğer çevresel etkenlerden dolayı büzler tıkandığında suyun bu defa köprünün üzerinde 25-30 cm. akıntı oluşturduğu belirtiliyor.

Manyas’ın kırsal Çavuş, Çakırca, Süleymanlı, Dura ve Necip Mahallelerine ilçeden mesafesini yaklaşık 10 km. kısaltan köprü yakıt tasarrufundan yararlanmak isteyen bazı sürücüler tehlikeyi göze alarak Kocaçay üzerinde bulunan köprüyü kullanmaya devam ediyor. Köprüyü zorunda kullanmak zorunda olan sürücüler, bu köprünün ihtiyaca cevap vermediğini, köprünün yükseltilmesi gerektiğini söylüyorlar.
banner473
Yorumlar (0)
banner470
16°
hafif yağmur