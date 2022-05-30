Spor Toto 1. Lig Play-off Final maçı Kocaeli’de oynanacak

Bandırmaspor ile İstanbulspor arasındaki Spor Toto 1. Lig Play-Off Final müsabakasının Kocaeli Stadı’nda 2 Haziran Perşembe günü saat 20.00’de oynanacağı açıklandı.

Bandırmaspor ile İstanbulspor arasında 2 Haziran Perşembe günü oynanacak Spor Toto 1. Lig play-off Finali Kocaeli Stadı’nda yapılacak. Karşılaşmanın başlama saati ise 20.00 olarak belirlendi. İstanbulspor play-off yarı final eşleşmesinde Erzurumspor’u, Bandırmaspor ise Eyüpspor’u mağlup ederek finale yükselen taraf olmuştu.