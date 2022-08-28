Spor Toto 1. Lig: Bandırmaspor: 2 - Göztepe: 1
Spor Toto 1. Lig’in 3. haftasında Bandırmaspor sahasında Göztepe’yi konuk etti. Mücadele ev sahibi ekibin 3-1 üstünlüğü ile sona erdi.
Spor Toto 1. Lig’in 3. haftasında Bandırmaspor sahasında Göztepe’yi konuk etti. Mücadele ev sahibi ekibin 3-1 üstünlüğü ile sona erdi.
Maçtan Dakikalar
38. dakikada Berkan’ın sağ kanattan ortasında Manos’un röveşatasında top kaleyi bulmadı.
66. dakikada Caner’in sol kanattan ortasında ceza sahası içinde Sedat topu ağlara gönderdi. 1-0
68. dakikada ani gelişen Göztepe atağında topla buluşan Yasin Öztekin, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 1-1
89. dakikada Atabey Çiçek ceza yayı üzerinden şık bir vuruşla topu kaleci Ekrem’in solundan ağlara gönderdi. 2-1
Stat: Bandırma 17 Eylül
Hakemler: Turgut Doman xx, Erkam Akbulut xx, Emrah Akbulut x
Bandırmaspor: Gkelios, Fatih Kurucu xx, Oğuz Kaan Güçtekin xx, Dimitris Manos x (Atabey Çiçek dk. 63 xx) Kerim Avcı x (Emir Şenocak dk. 78 xx), Koutraumpis xx, Caner Cavlun xx, Levent Ayçiçek x (Sedat Şahintürk dk. 65 xx), Mehmet Özcan x, Berkan Mahmut Keskin x (Okan Alkan dk. 46 x), Caner Hüseyin Bağ x (Dembele dk. 85 ?)
Yedekler: Hüseyin Koç, Mateuzs Holownia, İsmet Kayahan Eren, Alpay Koldaş, Sekou Camara
Teknik Direktör: Mustafa Gürsel
Göztepe: Ekrem Kılıçaslan xx, Emre Ortakaya xx, Yasin Öztekin xx, Palmerx (Emre Çolak dk. 58 x) Hüsamettin Yener xx, Arslanagic xx, Yunus Emre Gedik x (İsmail Köybaşı dk.70 xx), Mamah x (Atanga dk. 70 x), Yalçın Kayan x, Tijanic xx (Ege Özkayımoğlu dk. 90 ?), Uğur Kaan Yıldız x (Mihojevic dk. 90 ?)
Yedekler: Arda Özçimen, Marko, Gottwalt, Isaac Atanga, Cengizhan Şen, Erkam Kömür, Efe Can Saçıkara
Teknik Direktör: Turgay Altay
Goller: Sedat Şahintürk (dk. 38), Atabey Çiçek (dk. 89), (Bandırmaspor), Yasin (dk. 68) (Göztepe)
Sarı kartlar: Mamah, Arslanagic (Göztepe)
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|P
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|4
|10
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|4
|9
|3. Fenerbahçe
|3
|7
|4. Başakşehir
|3
|7
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|7
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|6
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|3
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|4
|6
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|6
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|3
|5
|11. Alanyaspor
|4
|5
|12. Karagümrük
|3
|3
|13. Kayserispor
|3
|3
|14. İstanbulspor
|4
|3
|15. Sivasspor
|3
|2
|16. Ümraniye
|4
|1
|17. Ankaragücü
|3
|1
|18. Hatayspor
|2
|0
|19. Kasımpaşa
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Bodrumspor
|3
|7
|2. Eyüpspor
|3
|7
|3. Samsunspor
|3
|5
|4. Gençlerbirliği
|2
|4
|5. Göztepe
|3
|5
|6. Pendikspor
|2
|4
|7. Boluspor
|3
|4
|8. Bandırmaspor
|2
|4
|9. Sakaryaspor
|2
|3
|10. Adanaspor
|3
|3
|11. Erzurumspor
|3
|3
|12. Manisa Futbol Kulübü
|2
|3
|13. Rizespor
|2
|2
|14. Altınordu
|3
|2
|15. Denizlispor
|3
|1
|16. Keçiörengücü
|2
|1
|17. Tuzlaspor
|2
|1
|18. Ö.K Yeni Malatya
|3
|1
|19. Altay
|2
|0
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|O
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|1. Arsenal
|4
|12
|2. M.City
|4
|10
|3. Brighton
|4
|10
|4. Tottenham
|3
|7
|5. Leeds United
|4
|7
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|4
|7
|7. Newcastle
|4
|6
|8. M. United
|4
|6
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|4
|5
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|4
|5
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|5
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|3
|4
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|4
|4
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|4
|4
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|4
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|3
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|3
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|4
|2
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|2
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|4
|1
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|9
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|2
|6
|3. Real Madrid
|2
|6
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|6
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|6
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|3
|4
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|2
|4
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|4
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|3
|4
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|3
|3
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|2
|3
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|3
|1
|16. Espanyol
|2
|1
|17. Real Valladolid
|2
|1
|18. Elche
|3
|1
|19. Cadiz
|2
|0
|20. Getafe
|2
|0