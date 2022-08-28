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Spor Toto 1. Lig: Bandırmaspor: 2 - Göztepe: 1

Spor Toto 1. Lig’in 3. haftasında Bandırmaspor sahasında Göztepe’yi konuk etti. Mücadele ev sahibi ekibin 3-1 üstünlüğü ile sona erdi.

BALIKESİR 28.08.2022, 20:29
Spor Toto 1. Lig: Bandırmaspor: 2 - Göztepe: 1

Spor Toto 1. Lig’in 3. haftasında Bandırmaspor sahasında Göztepe’yi konuk etti. Mücadele ev sahibi ekibin 3-1 üstünlüğü ile sona erdi.

Maçtan Dakikalar

38. dakikada Berkan’ın sağ kanattan ortasında Manos’un röveşatasında top kaleyi bulmadı.

66. dakikada Caner’in sol kanattan ortasında ceza sahası içinde Sedat topu ağlara gönderdi. 1-0

68. dakikada ani gelişen Göztepe atağında topla buluşan Yasin Öztekin, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 1-1

89. dakikada Atabey Çiçek ceza yayı üzerinden şık bir vuruşla topu kaleci Ekrem’in solundan ağlara gönderdi. 2-1

Stat: Bandırma 17 Eylül

Hakemler: Turgut Doman xx, Erkam Akbulut xx, Emrah Akbulut x

Bandırmaspor: Gkelios, Fatih Kurucu xx, Oğuz Kaan Güçtekin xx, Dimitris Manos x (Atabey Çiçek dk. 63 xx) Kerim Avcı x (Emir Şenocak dk. 78 xx), Koutraumpis xx, Caner Cavlun xx, Levent Ayçiçek x (Sedat Şahintürk dk. 65 xx), Mehmet Özcan x, Berkan Mahmut Keskin x (Okan Alkan dk. 46 x), Caner Hüseyin Bağ x (Dembele dk. 85 ?)

Yedekler: Hüseyin Koç, Mateuzs Holownia, İsmet Kayahan Eren, Alpay Koldaş, Sekou Camara

Teknik Direktör: Mustafa Gürsel

Göztepe: Ekrem Kılıçaslan xx, Emre Ortakaya xx, Yasin Öztekin xx, Palmerx (Emre Çolak dk. 58 x) Hüsamettin Yener xx, Arslanagic xx, Yunus Emre Gedik x (İsmail Köybaşı dk.70 xx), Mamah x (Atanga dk. 70 x), Yalçın Kayan x, Tijanic xx (Ege Özkayımoğlu dk. 90 ?), Uğur Kaan Yıldız x (Mihojevic dk. 90 ?)

Yedekler: Arda Özçimen, Marko, Gottwalt, Isaac Atanga, Cengizhan Şen, Erkam Kömür, Efe Can Saçıkara

Teknik Direktör: Turgay Altay

Goller: Sedat Şahintürk (dk. 38), Atabey Çiçek (dk. 89), (Bandırmaspor), Yasin (dk. 68) (Göztepe)

Sarı kartlar: Mamah, Arslanagic (Göztepe)

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