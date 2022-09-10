Spor Toto 1. Lig: Bandırmaspor: 2 - Ankara Keçiörengücü: 2
Spor Toto 1. Lig’in 5. haftasında Bandırmaspor, Ankara Keçiörengücü ile 2-2 berabere kaldı.
Spor Toto 1. Lig’in 5. haftasında Bandırmaspor, Ankara Keçiörengücü ile 2-2 berabere kaldı.
Maçtan dakikalar
17. dakikada Caner Cavlun’nun sol taraftan kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde Kuotroumpis’in kafa vuruşunda top sol direğin yanından auta gitti.
22. dakikada Rashad Muhammed’in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Hamza Gür, meşin yuvarlağı ağlara filelere gönderdi. 0-1
39. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan İbrahim pasında ceza sahası içinde Bekir Karadeniz’in şutu ağlara gitti. 0-2
49. dakikada ceza sahası içinde Levent Ayçiçek’in şutu kaleciden döndü. Dönen topu Atabey Ayçiçek filelere yolladı. 1-2
68. dakikada sol taraftan Levent Ayçiçek’in kullandığı köşe atışında ön direkte Atabey Ayçiçek kafayla topu filelerle buluşturdu. 2-2
81. dakikada ceza sahası dışından sert vuran Ali Babaei’nin şutu sağ direğe çarparak auta çıktı.
Stat: Bandırma 17 Eylül
Hakemler: Kutluhan Bilgiç xx, Cemal Alpay xx, Ali Can Alp xx, Feridun Daldaş xx
Bey Çimento Bandırmaspor: Ioannis Gkelios xx, Fatih Kurucuk xx, Oğuç Kaan Güçtekin x (Remi Jose Michel Mulumba dk. 35 xx), Sedat Şahintürk xx (Levent Ayçiçek dk. 46 xx), Kerim Avcı xx (Dimitros Manos dk. 86 ?), Atabey Çiçek xxx, Georgios Koutroumpis xx, Okan Alkan xx (Berkan Mahmut Keskin dk. 46 x), Caner Cavlun xx, Mehmet Özcan xx, Caner Hüseyin Bağ xx (Malaly Dembele dk. 65 x)
Yedekler: Arda Akbulut, Mustafa Saymak, Mateusz Holownia, İsmet Kayahan Eren, Emir Şenocak
Teknik Direktör: Mustafa Gürsel
Ankara Keçiörengücü: Metin Uçuar xx, Muharrem Cinan xx (Moustapha Camara dk. 80 ?), Aykut Demir xx, Hamza Gür xxx (Ali Babaei dk. 61 x), Abdullah Aydın xx (Erkam Reşmen dk. 61 x), Rashad Muhammed xx (Melih İnan dk. 86 ?), Olasunkanmi İbrahim Olawoyin xx, Mikail Okyar xx, Erhan Kartal xx, Taha Batuhan Yayıkcı xx, Bekir Karadeniz xxx (Jurgen Bardhi dk. 80 xx)
Yedekler: Kayacan Erdoğan, Melih İnan, Uerdi Mara, Haşim Arda Sarman
Teknik Direktör: Taner Taşkın
Goller: Atabey Çiçek (dk. 49 ve 68) (Bandırmaspor), Hamza Gür (dk. 22), Bekir Karadeniz (dk. 39) (Ankara Keçiörengücü)
Sarı kartlar: Mehmet Özcan, Fatih Kurucuk (Bandırmaspor), Rashad Muhammed (Ankara Keçiörengücü)
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|5
|13
|2. Konyaspor
|5
|11
|3. Fenerbahçe
|5
|10
|4. Başakşehir
|4
|10
|5. Gaziantep FK
|5
|10
|6. Adana Demirspor
|5
|10
|7. Galatasaray
|5
|10
|8. Trabzonspor
|5
|10
|9. Alanyaspor
|6
|8
|10. Kayserispor
|5
|6
|11. Antalyaspor
|5
|6
|12. Giresunspor
|5
|6
|13. Kasımpaşa
|5
|6
|14. Karagümrük
|4
|4
|15. Sivasspor
|5
|3
|16. İstanbulspor
|4
|3
|17. Hatayspor
|4
|1
|18. Ümraniye
|5
|1
|19. Ankaragücü
|5
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Bodrumspor
|4
|10
|2. Boluspor
|5
|10
|3. Bandırmaspor
|3
|9
|4. Keçiörengücü
|4
|7
|5. Pendikspor
|4
|7
|6. Eyüpspor
|4
|7
|7. Sakaryaspor
|4
|6
|8. Manisa Futbol Kulübü
|3
|6
|9. Rizespor
|3
|5
|10. Samsunspor
|4
|5
|11. Gençlerbirliği
|4
|5
|12. Göztepe
|5
|5
|13. Adanaspor
|4
|4
|14. Tuzlaspor
|4
|4
|15. Erzurumspor
|4
|3
|16. Altınordu
|3
|2
|17. Denizlispor
|4
|1
|18. Altay
|4
|1
|19. Ö.K Yeni Malatya
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|6
|15
|2. M.City
|6
|14
|3. Tottenham
|6
|14
|4. Brighton
|6
|13
|5. M. United
|6
|12
|6. Chelsea
|6
|10
|7. Liverpool
|6
|9
|8. Brentford
|6
|9
|9. Leeds United
|6
|8
|10. Fulham
|6
|8
|11. Newcastle
|6
|7
|12. Southampton
|6
|7
|13. Bournemouth
|6
|7
|14. Wolverhampton Wanderers
|6
|6
|15. Crystal Palace
|6
|6
|16. Everton
|6
|4
|17. Aston Villa
|6
|4
|18. West Ham United
|6
|4
|19. Nottingham Forest
|6
|4
|20. Leicester City
|6
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|4
|12
|2. Barcelona
|4
|10
|3. Villarreal
|4
|10
|4. Real Betis
|4
|9
|5. Osasuna
|4
|9
|6. Athletic Bilbao
|4
|7
|7. Atletico Madrid
|4
|7
|8. Celta Vigo
|4
|7
|9. Girona
|5
|7
|10. Rayo Vallecano
|5
|7
|11. Real Sociedad
|4
|7
|12. Valencia
|5
|6
|13. Mallorca
|4
|5
|14. Almeria
|4
|4
|15. Espanyol
|4
|4
|16. Real Valladolid
|5
|4
|17. Sevilla
|4
|1
|18. Elche
|4
|1
|19. Getafe
|4
|1
|20. Cadiz
|4
|0