Spor Toto 1. Lig: Bandırmaspor: 0 - Samsunspor: 0

Spor Toto 1. Lig’in 7. haftasında Bandırmaspor, sahasında karşı karşıya geldiği Samsunspor ile 0-0 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar

40. dakikada Bey Çimento Bandırmaspor sağ taraftan geliştirdiği atakta ceza sahası dışından Mehmet Özcan’nın sert vuruşu az farklı auta çıktı.

41. dakikada Samsunspor’un oyuncusu Saouza kontra atak ile Bandırmaspor kalecisi Gkelios çalımlayarak topu fileler ile buluştudu. Ancak yan hakem ofsayt bayrağını kaldırmasıyla gol iptal edildi.

58. dakikada ceza sahası içerisinde Bandırmaspor oyuncusu Berkan Mahmut Keskin Samsunspor’un oyuncusu Harris’i düşürerek penaltı kazanıldı. Penaltı atışını kullanan Saouza topa sert vurarak farklı açılarda topu auta yolladı.

79. dakikada Bandırmaspor oyuncusu Kerim Avcı’nın ceza sahası içerisinde vurduğu topu kaleci Szumski çıkardı.

Stat: Bandırma 17 Eylül

Hakemler: Yiğit Arslan xx, Deniz Turgut xx, Sezgin Çınar xx, İlker Yasin Avcı xx

Bandırmaspor: Gkelios xx, Oğuç Kaan Güçtekin xx (Kerim Avcı dk. 73 xx), Mulumba xx, Atabey Çiçek xx (Dembele dk. 62 xx), Koutroumpis xx, Okan Alkan xx (Berkan Mahmut Keskin dk. 46 xx), Holownia xx, Caner Cavlun xxx, Levent Ayçiçek xx (Sedat Şahintürk dk. 85 ?), Mehmet Özcan xx (Mustafa Saymak dk. 46 xx), Caner Hüseyin Bağ xx

Yedekler: Hüseyin Koç, Tshikuma Tshibangu, İsmet Kayahan Eren, Alpay Koldaş, Emir Şenocak,

Teknik Direktör: Mustafa Gürsel

Samsunspor: Szumski xx, Alim Öztürk xx, Zeki Yavru xx, Muhammet Ali Özbaskıcı xx (Cihan Kahraman dk. 46 xx), Ali Kaan Güneren xx, Laura xx (Novikovas dk. 46 xx), Yusuf Emre Gültekin xx, Mücahit Albayrak xx (Soner Gönül dk. 36 xx), Yusuf Abdioğlu xx (Yunus Emre Çift dk. 24 xx), Harris xxx, Saouza xx (Ahmet Sağat dk. 82 ?)

Yedekler: Aykut Özer, Ali Taha Demir, Ali Ülgen, Berk Taşkın, Şener Kaya

Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu

Sarı kartlar: Caner Cavlun, Georgios Koutroumpis (Bandırmaspor), Ali Kaan Güneren, Alim Öztürk (Samsunspor)