Sosyal belediye Ayvalık’ın özel çocuklarından yeni yıl hazırlıkları

Ayvalık Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü "Özel Çocuklar Eğitimevi" öğrencileri yaptıkları alışveriş sonrası yılbaşı hazırlıklarına başladı.

Haftanın beş günü evlerinden alınıp Özel Çocuklar Eğitimevi’nde sosyal ve kültürel anlamda gelişmelerine katkı sağlanan öğrenciler yeni yıl öncesi hep birlikte alışveriş yapıp, yılbaşı ağacı süsledi. Atölye çalışmaları ile hem öğrenen öğrenirken de eğlenen öğrenciler yeni yılın da coşkusunu birlikte yaşadı. Özel Çocuklar Eğitimevi’nde galoş üretip el becerilerini geliştirirken, Ayvalık’ın meşhur zeytin ürünlerinden de önemli çalışmalar ortaya koyuyor. Geriye kalan zamanlarda sosyalleşmeyi ve ufuk açıcı fikirler ortaya çıkarmayı hedefleyen eğitimevi, şu ana kadar yaptıklarıyla bunu başarmış durumda.

Sosyal Belediyeciliğe verdiği önemi bir kez daha vurgulayan Başkan Ergin; “Sevgi, dostluk barış ve kardeşliğe verdiğimiz önemi özel çocuklarımız için oluşturduğumuz alanlarda da görüyoruz. Bu anlamda biz bir aileyiz. Onların, her geçen gün, ne kadar güzel şeyler yaptığını görmek ve yeni yıla girerken de onların yüzündeki umut ve mutluluğu hissetmek bizim için çok değerli ve kıymetli” dedi.