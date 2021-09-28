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Sonbahar bakımı başladı

Balıkesir’in Edremit Belediyesi, Sonbahar’ın yaklaşması ile birlikte kent genelinde parklarda ve yeşil alanlarda bahar bakımına başladı.

BALIKESİR 28.09.2021, 16:38
Sonbahar bakımı başladı

Balıkesir’in Edremit Belediyesi, Sonbahar’ın yaklaşması ile birlikte kent genelinde parklarda ve yeşil alanlarda bahar bakımına başladı.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında ağaçlar budanıp, ot temizliği ve çim biçimi yapılıyor. Sonbaharı karşılarken açık hava spor aletlerinin bakım ve tamiratı da devam ediyor. Oturma grupları, bankların kontrolü de yapılarak yeni mevsime hazır hale getiriliyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü yetkilileri nefes alan bir kent için çalışmaların ilerlediğini, yeşil alanların vatandaşlar için hazır hale geleceğini ifade ettiler.

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