Sokak hayvanları yalnız değil

Balıkesir Valiliği bünyesinde oluşturulan ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Balıkesir Şube Müdürlüğü koordinesinde yürütülen Sokak Hayvanlarını Koruma ve Besleme Grubu il genelinde çalışmalarına devam ediyor.

Toplum nezdinde hayvan sevgisinin artması, sokak hayvanlarının koruması ve beslenmesi ve bu konuda ki duyarlılığın ve farkındalığın arttırılması kapsamında, Körfez Bölgesindeki ilçelerde vatandaşlara 5199 Sayılı Kanun kapsamında sokak hayvanlarının korunması, sokak hayvanlarına yapılacak kötü muamelelere karşı yapılması gerekenler hakkında bilgilendirmeler yapıldı.

Bilgilendirmelerin yanında Sokak Hayvanları Koruma ve Besleme Grubu sokak hayvanlarının yoğun bir şekilde bulunduğu paklar, bahçeler, meydanlar, sokak ve caddelerde belirlenen noktalara mama bıraktı. Sokak hayvanlarının kış şartlarında besinsiz kalamaması için çalışmalarını yürüten ekipler, ilçelerde vatandaşlara da bulundukları yerlerdeki sokak hayvanlarını beslemeleri için mama bırakmalarını istedi.