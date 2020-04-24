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Sokağa çıkma yasağına uymayan 91 kişiye para cezası

BALIKESİR'DE POLİS EKİPLERİ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINA UYMAYAN 91 KİŞİYE CEZA UYGULADI

Sokağa çıkma yasağına uymayan 91 kişiye para cezası

BALIKESİR'DE POLİS EKİPLERİ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINA UYMAYAN 91 KİŞİYE CEZA UYGULADI

24 Nisan 2020 Cuma 12:11
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Sokağa çıkma yasağına uymayan 91 kişiye para cezası

Balıkesir’de polis ekipleri sokağa çıkma yasağına uymayan 91 kişiye ceza uyguladı.

İçişleri Bakanlığının korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı nedeniyle Balıkesir’de vatandaşlar evlerine kapandı. İlk gün yasağa uymayan vatandaşlara polis ekipleri tarafından cezai işlem yapıldı. Yasağın uygulanmaya başlamasıyla tedbirlerini alan Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri şehrin birçok yerinde denetim yaptı. Uygulama noktalarında araçları durduran polis ekipleri, sürücülere sokağa çıkmaları için izin verilen kişiler kapsamında olup olmadıklarını sordu. Perşembe günü yapılan uygulamalarda kurallara uymayan 91 kişiye 392, 789 ve 3 bin 180 Türk Lirası arasında değişen miktarlarda para cezası kesildi.

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