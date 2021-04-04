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Sokağa çıkma kısıtlamasında polis amcaları doğum gününü unutmadı

Balıkesir’in Edremit ilçesinde yaşayan ve en büyük hayali polis olmak olan küçük Emir’i doğum gününde Yunus Polisleri yalnız bırakmadı.

BALIKESİR 04.04.2021, 20:03
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Sokağa çıkma kısıtlamasında polis amcaları doğum gününü unutmadı

Balıkesir’in Edremit ilçesinde yaşayan ve en büyük hayali polis olmak olan küçük Emir’i doğum gününde Yunus Polisleri yalnız bırakmadı.

Balıkesir ili genelindeki sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evinde olan 7 yaşındaki Emir Şıvgın’ın ailesi Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine ulaşarak oğullarının doğum günü olduğunu bildirdi. En büyük hayali Yunus Polisi olmak olan Emir’e Yunus Timleri bir sürpriz hazırladı. Aldıkları pasta ile Emir’in evine giden Yunus Timleri kapıda küçük çocuğun doğum gününü kutladılar ve daha sonra onu polis motoruna bindirerek hatıra fotoğrafı çektirdiler. Minik Emir’in sevinci gözlerinden okundu.
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