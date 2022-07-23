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Sındırgı’da traktör kazası can aldı

Balıkesir’in Sındırgı ilçesi Taşköy kırsal mahallesinde Emin Keklik (83) yönetimindeki traktör dereye uçtu.

BALIKESİR 23.07.2022, 15:15
Sındırgı’da traktör kazası can aldı

Balıkesir’in Sındırgı ilçesi Taşköy kırsal mahallesinde Emin Keklik (83) yönetimindeki traktör dereye uçtu.

Sındırgı ilçesi Taşköy kırsal mahallesinde sabah saatlerinde gerçekleşen kazada direksiyon hakimiyetini kaybederek, dereye uçan traktörde sürücü Emin Keklik hayatını kaybetti. Traktörün dere içerisinde ters dönmesi ile birlikte altında kalarak sıkışan Keklik olay yerinde hayatını kaybetti. Savcılık incelemesinin ardından Emin Keklik toprağa verilecek.

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