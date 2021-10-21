Sındırgı’da kaçak şarap operasyonu

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde jandarma ekipleri bir eve yaptıklar operasyonda 150 litre kaçak şarap ele geçirdi.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, sahte ve kaçak içki imal ve ticaretine yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, Sındırgı İlçesinde sahte ve kaçak içki imal ve ticareti yaptığı tespit edilen 1 şüpheli şahsın ev ve eklentilerinde yapılan aramada; 150 litre kaçak şarap ele geçirdi. Ele geçen malzemelere el konularak şüpheli hakkında adli tahkikata başlanıldı.