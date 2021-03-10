’Sındırgı’da Gençlik Var’ projesi ile gençler ilçeyi tanıyor

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde gençlere yönelik projeler artarak devam ediyor.

Sındırgı Belediyesi, Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, müftülük işbirliği ile “Sındırgı’da Gençlik Var“ projesi hayata geçirildi. Proje kapsamında öğrenciler bir araya geliyor. Özellikle ilçenin değerlerini tanımak adına kırsal mahallelere de gezi düzenleniyor. Proje kapsamında da ilk gezi pandemi kuralları göz önünde bulundurularak düşük katılım ile iki bin yıllık bir geçmişe sahip zindan kayalıklarının da bulunduğu Çoturtepe Mahallesine gerçekleştirildi. Geziler ile mahalle halkının da gençlerle kaynaşması hikâyelerin gelecek nesillere aktarılması hedefleniyor.

Gençlere ve gençlik projelerine önem veren Sındırgı Belediye başkanı Ekrem Yavaş gezilerinde gençlere rehberlik yaparak “ Şu anda bulunduğumuz yer doğal şehir Sındırgı’nın Çoturtepe mevkiindeki, Zindan kayalıklarının olduğu yer. 2000 yıl öncesinden bir kaya yerleşim yeri. Şu an ise ayakta kalan zindanının olduğu bir alan var. Sındırgı’da gençlik var projesi kapsamında gençlerimize çevremizi tanıtıyoruz. Hisaralan bölgesinde bulunan sıcak su kaynaklarının bulunduğu yere üç dört km bir mesafedeyiz. Köy içindeki taş binaları evleri gördük. Sındırgı’da 50’ye yakın gencimizle tarihi ve doğal güzellikleri olan doğal şehrimizi tanıtmaya devam ediyoruz” dedi.

Sındırgı’da Gençlik Var proje sorumlusu Kerim Üretürk, “Bugün 15-18 yaş arası gençlerimizle, onların istekleri doğrultusunda Çoturtepe mahallemizi ziyaret ettik. İlk önce muhtarımız eşliğinde tarihi taş evleri ziyaret ederek ardından yöresel yemeklerini yedik. Gençlerimize böylelikle ilçemizi ve kültürümüzü de tanıtmış oluyoruz” dedi.

Gezinin oldukça verimli geçtiğini belirten Rafet Demirtaş, “Bugün güzel bir gündü Çoturtepe mahallemizi gezdik. Zindan kayalıklarına çıktık. Tarihimiz bizim için çok önemli. Çok güzel bir gezi oldu. Bu gezi içinde Sındırgı Belediyemize çok teşekkür ediyoruz“ dedi.

Tarihin ve ilçeyi tanımanın önemli olduğunu belirten gençler de projeden dolayı memnun olduklarını ve gezinin güzel geçtiğini belirtti.