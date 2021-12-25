Sındırgı’da etiket denetimi sürüyor

Sındırgı ilçesinde, zabıta ekipleri, fahiş fiyat artışlarına yönelik marketlerde denetim yapmaya devam ediyor.

Döviz kuru gibi gerekçelerle çeşitli ürün kalemlerinde fahiş fiyatlar uygulandığı ve kurdaki düşüşe rağmen bunun ürün fiyatlarına yansıtılmadığı iddiaları üzerine zabıta ekipleri denetimlerine hız verdi.

Haftanın belirli günleri yapılan çalışmaların yanında, zabıta ekipleri başta zincir marketler olmak üzere, söz konusu işletmelerde sürekli denetimler gerçekleştiriyor. ’6502 sayılı kanun gereği’ etiket, satıştan kaçınma, raf ve kasa fiyat farkı denetimleri yapılırken, aykırılık tespit edilmesi durumunda işlem yapılarak konu Ticaret İl Müdürlüğü’ne iletiliyor.

Sadece ilçe merkezi değil kırsal mahallelerde de çalışmalarını aralıksız sürdüren ekipler, aralık ayı içerisinde ’6585 sayılı kanun kapsamında’ fahiş fiyat artışına yönelik olarak ilçe genelinde bulunan tüm işyerleri ve zincir marketleri denetledi. Bunun yanında Tarım İlçe Müdürlüğü ve İlçe Sağlık Merkezi ekipleri ile birlikte koordineli olarak hijyen, son kullanma gibi denetimlerde aralıksız sürdürülüyor.

Kur politikası ile birlikte ilçe genelindeki esnafların birçoğunun fiyat düşürdüğünün gözlendiğini belirten Sındırgı Belediyesi Zabıta Müdürü Yıldıray Gürlek, “Sındırgı genelinde yaptığımız kontrollerde marketlerde ve büyük toptancılarda yaptığımız denetlemelerde esnafımızın fiyatları düşürdüğü gözlendi. Bu sevindiricidir. Buradan esnafımıza teşekkür ediyoruz“ dedi.

Fiyatları her zaman en düşük seviyede tuttuklarını belirten esnaf İsmail Ağaoğlu ise, “Fiyatlar zaten bizde hiç yükselmedi. Bütün fiyatlar zaten normal bizde. Stoklu çalışan bir firmayız. Vatandaş gelsin hizmet görsün“ dedi.