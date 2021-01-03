Sındırgı’da eğitim seferberliği devam ediyor

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde uzak eğitime katılmakta sıkıntı çeken öğrenciler için tablet ve bilgisayar yardımı kampanyası devam ediyor.

Sındırgı Belediyesi öncülüğünde başlatılan kampanya ile hayırsever vatandaşlar ile ihtiyaç sahibi öğrenciler buluşturuluyor. Merkezinden kırsalına kadar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından tespit edilen öğrencilerin talep ve ihtiyaçları karşılanıyor. Son olarak hayırsever vatandaşlar tarafından bağışlanan dört laptop Sındırgı belediye başkan yardımcıları Ç. Çağatay Çavdar, Salih Durak ve Karacalar Mahalle Muhtarı Mehmet Sığınç tarafından Sındırgı merkezine uzak mahallelerinden biri olan Karacalar kırsal mahallesindeki ihtiyaç sahibi öğrencilere teslim edildi.

Sındırgı Belediyesi, ilçe kaymakamlığı ve ilçe milli eğitim müdürlüğü işbirliği ile başlatılan kampanya ile daha öncesinde de 200 öğrenciye tablet teslim edilmişti. Sındırgı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Salih Durak “ Çocuklarımız bizim geleceğimiz, onların eğitimi için her alanda yanlarında olmaya devam ediyoruz. Özellikle hayırsever esnaf ve vatandaşlarımızın katkıları ile uzaktan eğitime katılmakta güçlük çeken öğrencilerimizin de sorununu ortadan kaldırıyoruz. Kampanyamız devam ediyor. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile koordineli şekilde öğrencilerimize ulaşmaya devam ediyoruz“ dedi.