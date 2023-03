Sındırgı’da depremzedelere kaynaşma yemeği

Türkiye’yi derinden etkileyen asrın felaketi deprem sonrası evlerini kaybeden farklı illerden gelen afetzedeler Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde ağırlanıyor. Sındırgı’da hayırsever vatandaşların evlerinde ağırlanan afetzedelerin tüm ihtiyaçları deprem koordinasyon merkezi, Sındırgı Belediyesi Sevgi Evi aracılığı ile hayırsever vatandaşlar tarafından karşılanıyor.

Hayırsever vatandaşların evlerinde ve ilçedeki tesislerde ağırlanan afetzedeler Akpınar Yaşam Merkezine gerçekleştirilen kaynaşma yemeğinde bir araya geldi. İlçe kaymakamı Zafer Oktay, Sındırgı Belediye başkanı Ekrem Yavaş ailelerle birebir ilgilenerek talep ve isteklerini dinledi.

Afetzede vatandaşlar kendilerini evlerinde gibi hissettiklerini belirterek Sındırgı halkına samimiyeti ve misafirperverliği için teşekkür etti.

Sındırgı olarak her zaman yanlarında olduklarını belirten Sındırgı Belediye başkanı Ekrem Yavaş konuşmasında hayırsever vatandaşların destekleri, deprem bölgesinde yapılan çalışmalar hakkında bilgi vererek “ Biz bir oldukça, Mehmet amcalar, Fatma nineler oldukça bütün zorlukların üstesinden geliriz. Elimizde nimetleri varken bilelim. Bunun da vardır bir hikmeti rabbimin hesabına, rabbimin yaptığına sual edecek değiliz. Rabbim beterinde korusun hepinize geçmiş olsun. Ölenlerimize rahmet diliyorum. Kalanlara sağlık ve afiyet diliyorum. Hiç üzülmeyin biz varız Sındırgı olarak elimizden ne geliyorsa yapmaya Fatma Teyzeler, Mehmet amcalar var olduğu müddetçe alimallah biz bu Sındırgı da başarırız diyorum. Rabbim tekrar beterinden korusun hepinize geçmiş olsun” dedi.

Devletin her kurumu ile afetzede vatandaşların yanında olduğunu belirten İlçe Kaymakamı Zafer Oktay ise “Bu akşam ilçe belediyemizle beraber ilçemiz de şu an misafir ettiğimiz tüm depremzede ailelerimizle birlikte bir akşam yemeğinde buluştuk. Bir mevlidi şerif sonrası ailelerimizle hasbihal ettik tanışma fırsatı bulduk. Elimizden geldiğince depremin ilk anından beri ilçemizde özellikle ev sahiplerimiz tarafından kendi konutlarında yer alan ailelerimizi buraya davet etmiştik. Bu sayede şuan birçok ailemizi misafir ediyoruz. İhtiyaçlar noktasında da elimizden geldiğince tüm kurumlarımızla beraber her zaman yanlarında olduklarımızı ilettik. Bu akşamda bu vesile ile bir araya gelip onların dertleri varsa problemlerini çözmek adına bir buluşma ve bir akşam yemeğinde buluşmuş olduk. Allah milletimize tekrar böyle bir felaket ile karşı bırakmasın inşallah ben tüm deprem sebebi ile vefat eden vatandaşlarımıza da Allahtan rahmet diliyorum geride kalanlara da sabır diliyorum” dedi.

Kaymakam Zafer Oktay, Belediye başkanı Ekrem Yavaş, AK Parti ilçe başkanı M. Cemil Atla, MHP ilçe başkanı İsmail Tavşanoğlu, daire amirlerinin de katıldığı kaynaşma yemeğinde depremde vefat edenler için Kur’an-ı Kerim okundu, ilçe müftüsü Sami Türkel tarafından dua edildi. Çocuklar için ise Akpınar Yaşam Merkezi alt katında özel etkinlikler gerçekleştirildi.