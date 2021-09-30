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Sındırgı’da bir ev çıkan yangında küle döndü

Balıkesir ’in Sındırgı ilçesindeki bir evde çıkan yangın, orman ve itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu söndürülürken, ev kullanılamaz hale geldi.

BALIKESİR 30.09.2021, 21:52
Sındırgı’da bir ev çıkan yangında küle döndü

Balıkesir ’in Sındırgı ilçesindeki bir evde çıkan yangın, orman ve itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu söndürülürken, ev kullanılamaz hale geldi.

Sındırgı’nın Şapçı Kırsal Mahallesi’nde Ramazan Akboğa’ya ait evde, elektrikten kaynaklanan yangın çıktı. Alevlerin büyüdüğünü gören mahalle sakinleri, durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, çalışmaların ardından yangını söndürdü. Yangının ardından ev, kullanılamaz hale geldi. 9 kişinin yaşadığı evde can kaybının yaşanmaması teselli edici oldu.

Sındırgı Belediye Başkan Yardımcısı Çağrı Çağatay Çavdar, Kültür ve Sosyal İşler müdürü Salih Durak olay yerinde incelemede bulunarak ailenin talep ve ihtiyaçlarını belirledi. Aile geçici olarak imam evine yerleştirildi. Mahalle muhtarı ve halkı ile Sındırgı Belediyesi Kültür ve Sosyal işler Müdürlüğü tarafından temin edilen eşyalar yerleştirilerek ailenin mağduriyeti geçici olarak giderildi.

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