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Sındırgı’da Avrupa Hareketlilik Haftası kutlandı

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde Avrupa Hareketlilik Haftası kutlandı.

BALIKESİR 24.09.2021, 10:10
Sındırgı’da Avrupa Hareketlilik Haftası kutlandı

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde Avrupa Hareketlilik Haftası kutlandı.

Sındırgı’da Avrupa Hareketlilik Haftası dolayısıyla Belediye Başkanı Ekrem Yavaş öncülüğünde vatandaşlar, gençler antrenör ve sporcular gösteri yaptı. Çocuklar jimnastik çalışmaları ve Başkan Yavaş’ın da katıldığı bisiklet turu ile Avrupa Hareketlilik haftasını kutladılar. Başkan Ekrem Yavaş, "Bisikleti, yayalaşmayı teşvik etmek ve sporu her yaştaki insanın yapabilmesi maksadıyla çeşitli faaliyetler düzenliyoruz. Hareketlilik Haftası dolayısıyla bugün stadyumumuzda ve diğer alanlarda kadınlarımıza, gençlerimize aerobik ve jimnastik yaptırdık. Bugün gençlerimizle birlikte yayalaşmayı teşvik edebilmek maksadıyla araçsız bir gün olsun diyerek bisikletlerimize bindik. Bisiklet yollarında hep beraber bisiklete binerek farklılık oluşturmaya çalıştık. Hareket insanın dinamizm ve enerjisini toplayabilmesi açısından çok önemli bir faaliyet. Biz de hem Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında kadınıyla genciyle her yaştan insanıyla beraber hareketli olmaya çalışıyoruz" dedi.

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