Sındırgı’da araç trafiğinin azaltılması hedefleniyor

Korona virüs tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma yasağını Sındırgı Belediyesi ekipleri fırsata çevirdi. Sındırgı’nın işlek caddelerinden olan Sevgi Yolu caddesinde bisiklet yolu çalışmaları önemli ölçüde tamamlandı. Sokağa kısıtlama dolayısıyla trafik olmamasını fırsat bilen ekipler bisiklet yolu için duba, boyama ve tabela çalışmalarını tamamladı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile gerçekleştirilen çalışma ile doğal şehir Sındırgı ilk bisiklet yoluna kavuşmuş oldu. Hızlı bir çalışma ile 4 km uzunluğunda olacak bisiklet yolunun 2 km’lik kısmı tamamlanmış oldu.

Güvenli yollar ve kaldırımlar ile yaya ve bisiklet trafiğinin arttırılarak araç trafiğinin azaltılması hedefleniyor. Bisiklet trafiğinin çoğalması hem hava kirliliğinin önüne geçiyor, hem de sağlıklı yaşam için hareket sağlıyor. Doğal şehir unvanı ile tanınan ve geçtiğimiz yıllarda uluslararası tur rehberlerine girebilmek ve turizmin yaygınlaşmasını sağlamak adına sakin şehir ( Citta Slow ) üyeliğine de başvuran Sındırgı istenilen özelliklerden birini daha yerine getirmiş oldu.

Sağlıklı yaşam için bisiklet kullanımını yaygınlaştırarak araç trafiğini azaltmayı hedeflediklerini belirten Sındırgı Belediye başkanı Ekrem Yavaş, çalışmaları yerinde inceleyerek “ Doğal şehir Sındırgı’da şehirde yaşayan insanlarımızın konforunu, rahatını daha iyileştirebilmek ve aslında dünyadaki insanların konforu neyse onu da Sındırgı’ya taşıyabilmek için çalışmalarımız gece gündüz devam ediyor. Şu anda da Sındırgı’ya 4 km’lik bir bisiklet yolu yapmanın telaşı içerisindeyiz. Burada yaptığımız çalışma Akhisar Caddesi İmam Hatip Lisesi alanından başlayıp yeni hastanemizin olduğu alana kadar, kanal boyunu takip eden bir alan. Şu anda kanal boyu Sevgi Yolu Caddesi kısmında Büyükşehir ve Sındırgı belediyesi ekipleri hummalı bir çalışma yapıyor. Özellikle trafiğin olmadığı sokağa çıkma yasağının olduğu bir günde, çalışmak daha kolay oluyor. Bittiğinde doğal şehre yakışır, planlanmış ve tanımlanmış, araba nerde park edecek bisiklet nereden gidecek, yayanın yeri neresi, aracın yeri neresi belli olmuş olacak. Önceliğimiz yaya, sonra bisiklet ve araç. Bu kurala hepimiz beraber uyalım. Şehrimizi muasır medeniyetler seviyesi ne gerektiriyorsa, o hizmetleri sunalım istiyoruz. Rabbim çalışan arkadaşlarımıza kolaylıklar versin. Bisiklet yolumuz doğal şehrimize hayırlı olsun.” Dedi.

Dezenfekte, ilaçlama ve çevre temizlik ekipleri de dur durak bilmeden saha çalışmalarını sürdürdü. Hasta, yaşlı ve ihtiyaç sahibi vatandaşların yardımına ise sosyal vefa ekipleri yetişti.