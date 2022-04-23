Sındırgı’da 23 Nisan coşkusu

Sındırgı ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının 102.yılı törenlerle kutlandı. İki yıl sonra yeniden okul bahçelerinde ve meydanlarda kutlama programının yapılması çocukların yüzünü güldürdü.

Sındırgı İlçesindeki 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları Hükümet bahçesinde bulunan Atatürk Anıtına İlçe Milli Eğitim Müdürü Muzaffer Çakır’ın çelenk sunumu ile başladı. Bayram programı Atatürk İlkokulu bahçesinde okulların ve halkın büyük bir katılımı ile devam etti.

Kutlama töreni saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Günün anlam ve önemini belirten konuşmanın ardından, öğrencileri günün anlam ve önemi ile ilgili şiir okudular. Daha sonra öğrencilerin sergilediği folklor gösterileri ve çeşitli gösterileri büyük alkış aldı.

Tören sonunda İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce ilk, orta ve lise öğrencileri arasında düzenlenen “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı” konulu yarışmalarda dereceye giren öğrencilere, Kaymakam Zafer Oktay, Belediye Başkanı Ekrem Yavaş tarafından çeşitli hediyeler verildi.

Atatürk İlkokulundan sonra Üç Eylül Anaokulu öğrencilerinin 23 Nisan gösterileri de Akpınar Yaşam Merkezinde gerçekleştirdi. Miniklerin birbirinden güzel gösterileri beğeni aldı. Aileler çocuklarının sahnede yer aldığı anı ölümsüzleştirmek için birbirleriyle yarıştı.

“Bayram Hediyesi, Çocuk Şenliği ve Kitap Fuarı ”

23 Nisana en anlamı hediyenin kitap ve eğlence olduğunu belirten Sındırgı Belediye başkanı Ekrem Yavaş “ Çocuklarımızı kitapla, yazarlarıyla buluşturacağımız kitap fuarımızın açılışını 23 Nisan da yapıyoruz. 29 Nisan’a kadar Cumhuriyet Meydanında kitap fuarımız açık kalacak. Aynı zamanda teravih namazı sonrasında Hacivat karagöz gölge oyunu, orta oyunu, sihirli gösteriler, ödüllü yarışmalar, şişme oyun parkları ile çocuklarımız Çocuk Şenliğimizde gönüllerince eğlenecekler. Bayramda çocuklarımızın yüzlerinin gülmesini istedik. Çocuklarımıza bayramda bir armağan verelim dedik. Böyle bir aktivite düşündük. Önemli olan bu çocuklarımızın yüzleri gülmesi. Bizde elimizden geldiği kadar onlara böyle şeyler armağan etmek istiyoruz. Çocuklar bizim geleceğimiz. Onlara ne yapsak azdır diyorum" dedi.