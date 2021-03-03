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Sındırgı Bereket Versin Kadın Kooperatifi ürünleri online satışta

2006 yılında Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş’ın girişimleri ile Termal Turizm Bölgesi ilan edilen Sındırgı’da termal yatırımlar hız kazanmıştır. Bu kapsamda İlçe halkının her yönden gelişmesi, girişimcilik ruhunu kazanması, kadınların iş gücüne katılımını, gelirlerini, becerilerini artırmak amacı ile Sındırgı Belediyesi tarafından 2016 yılında Hanımeli Çarşısı, 2017 yılında ise Akpınar Yaşam Merkezi kuruldu.

BALIKESİR 03.03.2021, 18:26
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Sındırgı Bereket Versin Kadın Kooperatifi ürünleri online satışta

2006 yılında Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş’ın girişimleri ile Termal Turizm Bölgesi ilan edilen Sındırgı’da termal yatırımlar hız kazanmıştır. Bu kapsamda İlçe halkının her yönden gelişmesi, girişimcilik ruhunu kazanması, kadınların iş gücüne katılımını, gelirlerini, becerilerini artırmak amacı ile Sındırgı Belediyesi tarafından 2016 yılında Hanımeli Çarşısı, 2017 yılında ise Akpınar Yaşam Merkezi kuruldu.

600 kadın üyeye ulaşan Akpınar Yaşam Merkezi faaliyet alanını arttırmak, daha fazla kadına ulaşmak ve ekonomik kazanç sağlamak için 2020 yılında Bereket Versin Sındırgı Kadın Kooperatifi’nin kurulmasına karar verildi. Yapılan çalışmalar neticesinde Sındırgı Belediyesi öncülüğünde kurulan Bereket Versin Kadın Kooperatifi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafında da onaylandı.

Sıfır atık projeleri, kadınlara yönelik kurslar, unutulmaya yüz tutmuş yöreye özgü el emekleri, yöresel lezzetlerin de yer aldığı Bereket Versin kadın kooperatifi kadınların sosyal hayata ve istihdama katkı sunmasını da hedefliyor. Kooperatifin öncelikli doğal ve yöresel ürünlerin dışına çıkmamak.

Kooperatifte neler yer alıyor?

Sındırgı’nın eşsiz doğasında yetişen ürünler, ev yapımı yöresel lezzetler, doğal malzemeler ve yöresel motifler kullanılarak yapılan hediyelik eşyalar, sıfır atık projesi kapsamında gazete ürünlerden oluşan sepetler, hediyelik eşyalar, kursiyerlerin ürettiği ürünler Bereket Versin Kadın Kooperatifinde satışa sunuluyor. Sındırgı Belediyesi Akpınar Yaşam Merkezi ve Hanımeli çarşısında oluşturulan satış ofislerinin yanında geçtiğimiz günlerde online satışa da başlandı.

Sındırgı’ya özgü doğal ve yöresel ürünleri incelemek, satın almak isteyenler de yollakoylum.com e-ticaret sitesinde bulunan Bereket Versin ambarına girerek ürünlerin tamamına ulaşabiliyor. Aynı zamanda Sındırgı Belediyesi Akpınar Yaşam Merkezi sosyal medya sayfalarından DM ile sipariş verebiliyor. Doğal bebek mamaları, sirkeler, ev yapımı turşu, salça, reçel gibi tüm ürünlere ulaşma imkanı da sunuluyor.

Kadınların istihdam da ve hayatın her alanında var olması gerektiğini belirten ve kadın elinin değdiği her şeyin güzelleştiğini vurgulayan Sındırgı Belediye başkanı Ekrem Yavaş “ Doğal Şehir” olarak tanınan Sındırgı her alanda bu ilkeden ayrılmadan faaliyet göstermeye özen göstermektedir. Kadınlarımız her zaman önceliğimizdir. Kadınlarımızın sosyal hayatta ve istihdam da var olmaları sağlamak adına başlattığımız çalışmalarımız Bereket Versin Kadın Kooperatifi çatısı altında toplandı. Amacımız doğal şehrin doğal ürünlerini tüm Dünya’ya tanıtmak, yöresel ürünlerimizi gün yüzüne çıkararak kadınlarımıza fayda sağlamak. Tabi belirli kriterlerimiz de var. Bütün ürünlerimiz kontrolden geçiyor. Rast gele ürün Kooperatifimizde yer almıyor. Bereket Versin Sındırgı Kadın Kooperatifi ” olarak bu ilke ışığında unutulmaya yüz tutmuş geleneklerin, el sanatlarının, lezzetlerin yeniden yaşatılması, doğal ve katkısız ürüne ulaşımın kolaylaştırılması amaç edinilmiştir. Tüm bunlar kadın eli, bilgisi ve tecrübesiyle hayata geçirilmiş ve halkımızın beğenisine sunulmuştur.

Sındırgı’ya gelen misafirlerimizin satış ofislerimizde ürünleri görerek alabileceği gibi, devamlılığını sağlamak adına da yollakoylum.com e ticaret sitesi ile yaptığımız anlaşma ile Bereket Versin ambarından tüm Türkiye’ye ulaştırıyoruz. Aynı zamanda Sındırgı Belediyesi Akpınar Yaşam Merkezi sosyal medya sayfalarından DM ile sipariş verebiliyorsunuz. Kooperatifimiz kadınlarının el emeği, göz nuru ürünlerinin sizlere sağlık ve şifa getirmesi dileğiyle” dedi.
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