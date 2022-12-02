Sındırgı Belediyesine Erişilebilirlik Belgesi

Balıkesir’de "Engelliler için erişilebilirlik seferberliği" sebebiyle "erişilebilirlik belgesi" almaya hak kazanan tek ilçe belediyesi Sındırgı Belediyesi oldu.

Balıkesir Valiliği Erişilebilirlik izleme ve denetleme komisyonu tarafından yapılan incelemede Sındırgı Belediyesi "Erişilebilirlik Belgesi" almaya hak kazandı. Sındırgı Belediye başkanı Ekrem Yavaş "Erişilebilirlik Belgesini” Balıkesir valisi Hasan Şıldak’ tan aldı.

Balıkesir’in erişilebilirlik belgesi almaya hak kazanan tek ilçe belediye binası Sındırgı’da Büyükşehir yasası ile hizmet ağının genişlemesi ve birimler açısında çalışma alanının yetersizliği sebebi ile yapılan yeni Sındırgı Belediyesi Hizmet Binası geçtiğimiz yıllarda vatandaşların hizmetine sunuldu.

Son teknoloji ile detaylandırılmış ve sıkça düşünülmüş bir proje ile yapımı gerçekleştirilen Sındırgı Belediyesi Hizmet Binası bir hikâyeyi taşıdığı gibi her kesimden vatandaşın kolaylıkla kullanabilmesi için en ince detayları barındırıyor. Özellikle engelli vatandaşların rahatlığını sağlayan çalışmalar vatandaşların yüzünü güldürüyor. Engelli ve yaşlı vatandaşlar dört katlı binanın tamamını hiç kimseden yardım almadan rahatça gezebiliyor. Sındırgı Belediyesi hizmet binasının yanı sıra ilçe genelinde yürüttüğü projelerin tamamında engelli vatandaşların rahatlığını öncelikli tutuyor.

Belediye binası ile entegre bir şekilde yapılan Cumhuriyet Meydanı, kaldırım çalışmaları ile engelli vatandaşlar rahat etti. Bunun yanı sıra Balıkesir Büyükşehir belediyesi destekleri ile Sındırgı’da 250’ye yakın akülü engelli aracı ve tekerlekli sandalyeyi ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.

Gerçekleştirdikleri projelerde engelli vatandaşların rahatlığını ön planda tutan Sındırgı Belediye başkanı Ekrem Yavaş, "Sındırgı Belediyesi 2017 yılında yeni binasına taşındı. Eski yıllardaki sadece ilçe merkezindeki 6 mahalleden sorumluyken tabi ki 75 mahalleye çıkan sayımız ve hizmet kalitemizi artırabilmek için Sındırgı mimarisi özelliklerinde ihtiyaçlara cevap verebilmek için çok güzel bir bina yapıldı. Tabi bina yapılırken Türkiye’de bir leylek yuvasına haiz bir hayvan barınağı olan tek binasını inşa etti. Ayrıca tabii ki binanın jeotermalle ısınmış olması ve en önemlilerinden birisi de engellerin çok rahat bir şekilde bütün birimlere ulaşılabilir bir halde erişilebilir bir hale gelmesi bizim için önemliydi. Bu bakımdan yapılan çalışmalar bugün bir belgeyle valiliğimiz tarafından çok kıymetli valimiz Hasan Şıldak tarafından erişilebilirlik belgesiyle tescillenmiş oldu. Hepimiz bir engelli adayıyız. 3 Aralık engelliler günü münasebetiyle gerçekleştirilen programda belgemizi valimiz Sayın Hasan Şıldak’ tan almaktan onur duyduk. Tescilli bir belediye binasında, engelsiz bir belediye binasında olmaktan dolayı mutluluk duyuyoruz. Biz her alanda da engelli kardeşlerimizin yanındayız. Sadece belediye binamızda değil, yapmış olduğumuz tüm projelerde engelli vatandaşlarımızın da rahatlığını düşünüyoruz" dedi.