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Sındırgı Belediyesine Engelliler Haftası’nda anlamlı belge

Balıkesir’de "Engelliler için erişilebilirlik seferberliği" sebebiyle "erişilebilirlik belgesi" almaya hak kazanan tek ilçe belediyesi Sındırgı Belediyesi oldu.

BALIKESİR 15.05.2022, 09:16
Sındırgı Belediyesine Engelliler Haftası’nda anlamlı belge

Balıkesir’de "Engelliler için erişilebilirlik seferberliği" sebebiyle "erişilebilirlik belgesi" almaya hak kazanan tek ilçe belediyesi Sındırgı Belediyesi oldu.

Balıkesir Valiliği Erişilebilirlik izleme ve denetleme komisyonu tarafından yapılan incelemede Sındırgı Belediyesi “Erişilebilirlik Belgesi” almaya hak kazandı. Balıkesir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdiresi Hatice Dost "erişilebilirlik belgesi" almaya hak kazanan Sındırgı Belediyesini ziyaret etti. Sındırgı Belediye başkanı Ekrem Yavaş’ı makamında ziyaret eden Dost “Erişilebilirlik Belgesi”ni takdim etti.

Erişilebilirliğin herkesin istediği her yere ve her hizmete, bağımsız ve güvenli olarak ulaşabilmesi ve bunları kullanabilmesi olduğunu ifade eden Dost, "Engelsiz belediye binası için gösterdiğiniz hassasiyetten dolayı çok teşekkür ediyorum. Tekrardan engelli haftamız kutlu olsun" dedi.

Balıkesir’in erişilebilirlik belgesi almaya hak kazanan tek ilçe belediye binası Sındırgı’da

Büyükşehir yasası ile hizmet ağının genişlemesi ve birimler açısında çalışma alanının yetersizliği sebebi ile yapılan yeni Sındırgı Belediyesi Hizmet Binası geçtiğimiz yıllarda vatandaşların hizmetine sunuldu.

Son teknoloji ile detaylandırılmış ve sıkça düşünülmüş bir proje ile yapımı gerçekleştirilen Sındırgı Belediyesi Hizmet Binası bir hikayeyi taşıdığı gibi her kesimden vatandaşın kolaylıkla kullanabilmesi için en ince detayları barındırıyor. Özellikle engelli vatandaşların rahatlığını sağlayan çalışmalar vatandaşların yüzünü güldürüyor. Engelli ve yaşlı vatandaşlar dört katlı binanın tamamını hiç kimseden yardım almadan rahatça gezebiliyor. Sındırgı Belediyesi hizmet binasının yanı sıra ilçe genelinde yürüttüğü projelerin tamamında engelli vatandaşların rahatlığını öncelikli tutuyor.

Belediye binası ile entegre bir şekilde yapılan Cumhuriyet Meydanı, kaldırım çalışmaları ile engelli vatandaşlar rahat etti. Bunun yanı sıra Balıkesir Büyükşehir belediyesi destekleri ile Sındırgı’da 160 a yakın akülü engelli aracı ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.

Gerçekleştirdikleri projelerde engelli vatandaşların rahatlığını ön planda tutan Sındırgı Belediye başkanı Ekrem Yavaş, “Sındırgı Belediyesi 2017 yılında yeni binasına taşındı. Eski yıllardaki sadece ilçe merkezindeki 6 mahalleden sorumluyken tabiki 75 mahalleye çıkan sayımız ve hizmet kalitemizi artırabilmek için Sındırgı mimarisi özelliklerinde ihtiyaçlara cevap verebilmek için çok güzel bir bina yapıldı. Tabi bina yapılırken Türkiye’de bir leylek yuvasına haiz bir hayvan barınağı olan tek binasını inşa etti. Ayrıca tabii ki binanın jeotermalle ısınmış olması ve en önemlilerinden birisi de engellerin çok rahat bir şekilde bütün birimlere ulaşılabilir bir halde erişilebilir bir hale gelmesi bizim için önemliydi. Bu bakımdan yapılan çalışmalar bugün bir belgeyle valiliğimiz tarafından çok kıymetli valimiz Hasan Şıldak tarafından erişilebilirlik belgesiyle tescillenmiş oldu. Hepimiz bir engelli adayıyız ve şu anda da engelliler haftası ve bu engelli haftasında tescilli bir belediye binasında engelsiz bir belediye binasında olmaktan dolayı mutluluk duyuyoruz” dedi.

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