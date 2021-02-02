banner363

banner380

banner396

banner403

banner420

Son Dakika
YÖK'ten üniversitelerde yüz yüze eğitim açıklaması
YÖK'ten üniversitelerde yüz yüze eğitim açıklaması
O eğlenceyi korona virüs affetmedi
O eğlenceyi korona virüs affetmedi
Erdoğan'dan Beştepe'de önemli açıklamalar
Erdoğan'dan Beştepe'de önemli açıklamalar
Günün ekonomik gelişmeleri ve analizleri
Günün ekonomik gelişmeleri ve analizleri

Sındırgı Belediyesi esnafın yanında

Balıkesir’in Sındırgı Belediyesi de kısıtlamaların başladığı ilk günden bu yana esnafların ve vatandaşların yanında olmaya devam ediyor. Sındırgı Belediye başkanı Ekrem Yavaş’ın önergesi ve meclis toplantısında alınan karar ile pandemi nedeniyle kapalı olan belediye mülkiyetindeki kiracı esnaflardan kapalı oldukları süreç dahilinde kısıtlamalar başladığından beri kira alınmıyor. Bunun yanında esnaflara, çalışanlara da farklı destekler sağlanmaya devam ediyor. Kapalı Pazar yerinde sergi açamayan esnaflardan da işgaliye ve yer kirası ücreti alınmıyor.

BALIKESİR 02.02.2021, 16:51
2
Sındırgı Belediyesi esnafın yanında

Balıkesir’in Sındırgı Belediyesi de kısıtlamaların başladığı ilk günden bu yana esnafların ve vatandaşların yanında olmaya devam ediyor. Sındırgı Belediye başkanı Ekrem Yavaş’ın önergesi ve meclis toplantısında alınan karar ile pandemi nedeniyle kapalı olan belediye mülkiyetindeki kiracı esnaflardan kapalı oldukları süreç dahilinde kısıtlamalar başladığından beri kira alınmıyor. Bunun yanında esnaflara, çalışanlara da farklı destekler sağlanmaya devam ediyor. Kapalı Pazar yerinde sergi açamayan esnaflardan da işgaliye ve yer kirası ücreti alınmıyor.

Tüm Dünya’yı sarsan korona virüs ile mücadele devam ediyor. Yaklaşık bir yıl önce Türkiye’de de COVİD 19 vakalarının görülmesi ve artması ile birlikte alınan tedbirler kapsamında birçok işyerinin kısıtlamalar kapsamında kapanması ve sokağa çıkma yasakları başladı.

Bu kapsamda Balıkesir’in Sındırgı Belediyesi de kısıtlamaların başladığı ilk günden bu yana esnafların ve vatandaşların yanında olmaya devam ediyor.

Şubat 2021 meclisinde de Sındırgı Belediyesi iştiraki olan SINJET ile ilgili olarak kapalı olan esnaflardan ısınma bedelinin alınmayacağı belirtildi. Kısıtlamalar nedeniyle ilçe genelinde 73 işyerinin kapalı olduğu tespit edildi. Devletin ulaştırdığı aylık 1000 lira yardımın yanında belediye aracılığı ile esnaflara ve çalışanlarına çeşitli destekler de sağlanıyor. Sındırgı Belediyesi tarafından talepte bulunan tüm esnafın dükkanlarına da ücretsiz dezenfekte işlemi gerçekleştiriliyor.

Sosyal belediyecilik her yerde, belediye hayırsever vatandaşlara köprü oluyor

Sındırgı Belediyesi tüm ekipleri, kamu kurum ve kuruluşları ile koordineli çalışması ile pandemi sürecini en iyi şekilde yönetmeyi başardı. İlçe genelindeki vatandaşlarında kurallara uyması neticesinde vaka sayıları da bitme noktasına geldi. Bu süreçte ilaçlama çalışmalarından, sosyal yardımlara kadar her alanda çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Büyükşehir, Sındırgı Belediyesi ve hayırsever vatandaşlar işbirliği ile gıda, yakacak gibi yardımlar devam ediyor. Bunun yanında Sındırgı Belediye başkanı Ekrem Yavaş’ın talimatı ile Zabıta Müdürlüğünce belirlen kapalı esnaflar, çalışamayan ve işlerini kaybeden işçilere Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından haftalık Pazar malzemeleri de ulaştırılıyor.

Rutin olarak devam eden projeye yurt için de ve yurt dışında yaşayan vatandaşlardan da destek geliyor. Çorbada bizim de tuzumuz bulunsun diyen, hayır yapmak isteyen vatandaşlara Sındırgı Belediyesi köprü oluyor.

Sadece esnaflar değil, ilçe genelinde kimsesizler, yaşlılar, ihtiyaç sahipleri de projeye dâhil ediliyor. Mahalle muhtarları ile işbirliği içerisinde ihtiyacı olan tüm vatandaşlara belediyenin şefkat eli ulaşıyor.

Biz bir aileyiz birbirimize iyi geliriz

Biz bir aileyiz, birbirimize iyi geliriz sloganı ile yola çıkan Sındırgı Belediye başkanı Ekrem Yavaş “ Dünya’yı sarsan korona virüs illeti ile mücadelemiz devam ediyor. Ben kurallara uyan vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. İlçemizde vakalar bitme seviyesine geldi. Ancak rehavete kapılmamalı kurallara uymaya devam etmeliyiz. Bu süreçte de en başından beri Sındırgı Belediyesi olarak esnaf ve vatandaşlarımızın yanında olduk olmaya devam edeceğiz. Belediyemiz mülkiyetindeki kiracılarımızdan kapalı oldukları süre içerisinde kira almadık ve almamaya devam ediyoruz. Bunun yanında tüm esnaflarımıza sosyal yardımlarımızı ulaştırıyoruz. Pazar yerinde sergi açamayan esnaflarımızdan yer kirası ve işgaliye ücreti almıyoruz, borç hanelerine de yazılmıyor. Muhtarlarımızın, meclis üyelerimizin, vatandaşlarımızın bizlere bildirdiği ihtiyaç sahiplerine anında ulaşmaya çalışıyoruz. Biz birlikte kocaman bir aileyiz, bu süreci de birlikte atlatacağız. Devletimiz her zaman vatandaşlarımızın yanında. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye bu süreci en iyi şekilde atlatıyor, daha da güçlenerek çıkıyoruz. Bu süreçte büyükşehir belediyemiz, kaymakamlığımız, kamu kurumları ile birlikte mükemmel bir uyum içerisinde çalışıyoruz. Sosyal kampanyalarımıza da destek olan tüm esnaf ve hayırsever vatandaşlarımıza da teşekkür ediyorum. Bizim insanımızın gönlü geniş, hatta öyle durumlarla karşılaşıyoruz ki, kendilerine gıda paketi, pazar malzemesi gibi ürünler götürdüğümüz kapalı olan esnafımız bize diyor ki benim ihtiyacım yok, çalışanıma verin, ya da ihtiyacı olan başka birine ulaştırın. Bunlar güzel işler. Sındırgı esnafının da halkının da güzelliği bu işte. Biz bir aileyiz, birbirimize iyi geliriz dememizin de sebebi buradan geliyor” dedi.
Yorumlar (0)
13°
hafif yağmur
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 21 45
2. Beşiktaş 21 44
3. Galatasaray 21 42
4. Alanyaspor 21 37
5. Trabzonspor 21 36
6. Gaziantep FK 21 35
7. Hatayspor 21 35
8. Karagümrük 21 31
9. Antalyaspor 21 29
10. Malatyaspor 21 28
11. Göztepe 21 25
12. Kasımpaşa 21 25
13. Rizespor 21 25
14. Sivasspor 21 24
15. Başakşehir 21 24
16. Konyaspor 20 23
17. Kayserispor 21 22
18. Erzurumspor 21 20
19. Gençlerbirliği 21 19
20. Ankaragücü 21 18
21. Denizlispor 21 17
Takımlar O P
1. Giresunspor 19 41
2. İstanbulspor 19 40
3. Samsunspor 19 37
4. Adana Demirspor 19 34
5. Tuzlaspor 19 33
6. Altay 19 32
7. Ankara Keçiörengücü 19 31
8. Altınordu 19 31
9. Bursaspor 19 30
10. Bandırmaspor 19 27
11. Adanaspor 19 24
12. Ümraniye 19 21
13. Boluspor 19 19
14. Akhisar Bld.Spor 19 19
15. Menemen Belediyespor 19 19
16. Balıkesirspor 19 16
17. Ankaraspor 19 13
18. Eskişehirspor 19 4
Takımlar O P
1. Man City 20 44
2. M. United 21 41
3. Liverpool 21 40
4. Leicester City 21 39
5. West Ham 21 35
6. Tottenham 20 33
7. Chelsea 21 33
8. Everton 19 33
9. Aston Villa 19 32
10. Arsenal 21 31
11. Southampton 20 29
12. Leeds United 20 29
13. Crystal Palace 21 26
14. Wolverhampton 21 23
15. Newcastle 21 22
16. Burnley 20 22
17. Brighton 21 21
18. Fulham 20 14
19. West Bromwich 21 12
20. Sheffield United 21 8
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 19 50
2. Barcelona 20 40
3. Real Madrid 20 40
4. Sevilla 20 39
5. Villarreal 21 35
6. Real Sociedad 21 32
7. Real Betis 21 30
8. Granada 21 29
9. Levante 20 26
10. Celta de Vigo 21 25
11. Athletic Bilbao 20 24
12. Getafe 20 24
13. Cádiz 21 24
14. Valencia 21 23
15. Eibar 21 20
16. Real Valladolid 21 20
17. Osasuna 21 19
18. Deportivo Alaves 21 19
19. Elche 19 17
20. Huesca 21 16