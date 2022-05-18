banner528

banner549

banner550

banner527

banner547

banner548

Son Dakika
Benzin zammı dur durak bilmiyor! Bir zam daha gelecek...
Benzin zammı dur durak bilmiyor! Bir zam daha gelecek...
Piyasalarda son durum
Piyasalarda son durum
Sigara tiryakileri yasta! En ucuz sigara artık 40 TL olacak...
Sigara tiryakileri yasta! En ucuz sigara artık 40 TL olacak...
TUSAS Genel Müdürü Kotil: “4’üncü ‘GÖKBEY’ ilk kez havalandı”
TUSAS Genel Müdürü Kotil: “4’üncü ‘GÖKBEY’ ilk kez havalandı”

Sındırgı atlı okçuluk festivaline hazır

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 20-22 Mayıs 2022 tarihlerinde gerçekleştirilecek Uluslararası Akıncı Toyu atlı okçuluk yarışları öncesinde Dünya’nın çeşitli ülkelerinden gelen sporcular çalışmalarına başladı.

BALIKESİR 18.05.2022, 09:55
Sındırgı atlı okçuluk festivaline hazır

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 20-22 Mayıs 2022 tarihlerinde gerçekleştirilecek Uluslararası Akıncı Toyu atlı okçuluk yarışları öncesinde Dünya’nın çeşitli ülkelerinden gelen sporcular çalışmalarına başladı.

Eşsiz bir doğa içerisinde Dünya’nın en iyileri arasında gösterilen Mihai Cozmie tarafından okçuluk eğitimleri veriliyor. Termal tesislerde konaklayan sporcular eşsiz bir doğa içerisinde okçuluk eğitimi alıyor, Sındırgı Geleneksel Türk Sporları merkezinde piste alışıyor. Uluslararası Etnospor merkezi olmayı hedefleyen Sındırgı ilçesinde Gençlik ve Spor Bakanlığı, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Sındırgı Belediyesi işbirliği ile yapılan Geleneksel Türk Sporları merkezinde de çalışmalarda sona gelindi. 20-22 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek Uluslararası müsabakalar öncesinde sporculara sahada eğitim veriliyor.

Balıkesir Akıncıları Atlı Okçuluk Kulübü Başkanı Enis Yurdakök, “Bugün eğitimin ilk günü. 20-21-22 mayısta yapacağımız dünyanın en büyük müsabakaları için hazırlanma antrenmanları gidiyor. Mihai Cozmie eşliğinde dünyanın 20 ülkesinden gelen yarışmacıları ve sporcuları burada Emendere Termal Otel’de ağırlıyoruz. Ve bu güzel doğa eşliğinde antrenmanlarımıza devam ediyoruz. Atlı sporlarla ilgili başlangıcımız olacak. Yarış sahasında antrenmanlarımızı orada yapacağız. Bugün yaya okçuluk antrenmanları yapılıyor gördüğünüz gibi. Hızlı çalışma hızlı gezleme dediğimiz atlı okçuluk için elzem olan çabuk oku çekme çalışmaları yapılıyor. Yarın da atın üzerinde bunlar tekrarlanacak ve hedeflere atış yapılacak" dedi.

Cozmie: "Sporcuların bir arada tecrübelerini paylaşmalarını sağlıyor"

Mihai Cozmie, “Yaklaşık 20 yıldır atlı okçulukla uğraşıyorum. Birden fazla derecelerim var bu konuda. Burada önümüzdeki günlerde uluslararası bir etkinlik düzenlenecek. Şu an hali hazırda 40’tan fazla katılımcımız var ve eğitimlerimize devam ediyoruz. Farklı ülkelerden katılımcılarımız var. Dolayısıyla burada bir araya geldik. Bir yandan yolculuğun yorgunluğunu atmaya çalışıyoruz. Bir araya geldik, yavaş yavaş bilgilerimizi, becerilerimizi ve tekniklerimizi birbirimizle paylaşıyoruz. Bir yandan da ortama, atmosfere Türkiye’nin güzel yemeklerine ve iklimine uyum sağlamaya çalışıyoruz. Bu etkinlikte yaklaşık 85-90 civarında dünyanın çok farklı ülkelerinden katılımcıların yer aldığı uluslararası çok büyük çaplı bir etkinlik ve yarışma olacak. Bunun çok önemli bir anlamı var. Çünkü bu tür etkinlikler tecrübeli okçuların ve tecrübeli sporcuların bir araya geldiği etkinlikler insanların bilgilerini, tecrübelerini de paylaşmaları için çok önemli bir vesile ve bir fırsat oluyor“ ifadelerini kullandı.

Uluslararası müsabakalar ile birlikte 20 Mayıs 2022 Cuma günü Geleneksel Türk Sporları Merkezinin de açılışı gerçekleştirilecek.

Yorumlar (0)
banner552
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 37 81
2. Fenerbahçe 37 70
3. Konyaspor 37 67
4. Başakşehir 37 62
5. Alanyaspor 37 61
6. Beşiktaş 37 58
7. Antalyaspor 37 58
8. Karagümrük 37 57
9. Adana Demirspor 37 52
10. Sivasspor 37 51
11. Galatasaray 37 51
12. Kasımpaşa 37 50
13. Hatayspor 37 50
14. Kayserispor 37 47
15. Giresunspor 37 45
16. Gaziantep FK 37 43
17. Rizespor 37 36
18. Altay 37 34
19. Göztepe 37 28
20. Ö.K Yeni Malatya 37 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 35 67
2. Ümraniye 35 67
3. Bandırmaspor 35 61
4. İstanbulspor 35 59
5. Erzurumspor 35 58
6. Eyüpspor 35 54
7. Manisa Futbol Kulübü 36 49
8. Tuzlaspor 35 49
9. Samsunspor 35 48
10. Gençlerbirliği 35 48
11. Keçiörengücü 35 48
12. Boluspor 35 47
13. Denizlispor 35 46
14. Altınordu 35 45
15. Adanaspor 35 45
16. Bursaspor 35 41
17. Kocaelispor 35 41
18. Menemen Belediyespor 35 38
19. Balıkesirspor 35 12
Takımlar O P
1. M.City 37 90
2. Liverpool 37 89
3. Chelsea 36 70
4. Tottenham 37 68
5. Arsenal 37 66
6. M. United 37 58
7. West Ham United 37 56
8. Wolverhampton Wanderers 37 51
9. Leicester City 36 48
10. Brighton 37 48
11. Brentford 37 46
12. Newcastle 37 46
13. Crystal Palace 36 45
14. Aston Villa 36 44
15. Southampton 37 40
16. Everton 36 36
17. Leeds United 37 35
18. Burnley 36 34
19. Watford 37 23
20. Norwich City 37 22
Takımlar O P
1. Real Madrid 37 85
2. Barcelona 37 73
3. Atletico Madrid 37 68
4. Sevilla 37 67
5. Real Betis 37 64
6. Real Sociedad 37 62
7. Villarreal 37 56
8. Athletic Bilbao 37 55
9. Osasuna 37 47
10. Celta Vigo 37 46
11. Valencia 37 45
12. Rayo Vallecano 37 42
13. Espanyol 37 41
14. Getafe 37 39
15. Elche 37 39
16. Granada 37 37
17. Mallorca 37 36
18. Cadiz 37 36
19. Levante 37 32
20. Deportivo Alaves 37 31
21°
açık