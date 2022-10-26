Sınav kalem setlerinin israf olmasını önlediler

Manyas Gençlik Merkezi üyeleri "Genç Dönüşüm Projesi" çerçevesinde, KPSS’de adaylara dağıtılan kalem setlerini okul öğrencileri için topladılar.

Manyas Gençlik Merkezi gönüllü gençleri güzel bir projeye imza atarak "Genç Dönüşüm Projesi" dahilinde Manyas’a bağlı kırsal mahalle okullarında eğitim öğretim gören öğrencilere verilmek üzere kalem seti topladılar. Son KPSS sınavında devletin sınav katılımcılarına dağıttığı kalem setlerini sınav çıkışında bekleyerek toplayan Manyas Gençlik Merkezi gönüllü gençleri bu setleri kırsal mahalle okullarında öğrenim gören öğrencilere dağıtıldı. Bandırma’da çeşitli okullarda gerçekleşen sınavdan çıkanlardan toplanan 824 kalem seti Kızıksa İlkokulu ve Şevketiye İlkokulu’nda öğrenim gören öğrencilere dağıtıldı.

Yaklaşık 15 gönüllü gencin katıldığı projenin öncülüğünü yapan Manyas Gençlik Lideri Fatih Özel, yapılan sınavda devletin dağıttığı kalemler sınav sonrasında israf olmasını önlemek için, böyle bir proje ürettiklerini kırsal mahallelerde eğitim gören öğrencilerin yüzlerinde bir tebessüm oluşturmak istediklerini söyledi. Böylece hem dağıtılan kalemlerin israf olmadığını hem de küçük öğrencilerin sevindiklerini belirterek, bu projede kendilerine destek olan tüm gönüllü gençlere teşekkür ettiklerini söyledi.