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Simitçiyi ecel yolda yakaladı

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde bir kişi yolda hayatını kaybetti.

BALIKESİR 30.08.2021, 13:48
Simitçiyi ecel yolda yakaladı

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde bir kişi yolda hayatını kaybetti.

Atatürk Caddesi’nde sabah saatlerinde yerde hareketsiz vaziyette yatan bir şahıs olduğunu gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri ilk yaptıkları incelemede 57 yaşındaki Zahit Öğüt isimli şahsın hayatını kaybetmiş olduğunu tespit etti. Şehit Süleyman Bey Caddesi üzerinde seyyar simitçilik yaptığı bilinen Zahit Öğüt’ün cansız bedeni ölüm sebebinin belirlenmesi için Bursa Adlî Tıp Kurumu’na gönderildi.

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