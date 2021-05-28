SGK’dan 5 iş yerine teşekkür belgesi

Balıkesir’in Edremit ilçesinde son beş yılda çalıştırdıkları sigortalıların pirim ve hizmet belgelerini süresi içinde SGK’ya bildiren, primlerini düzenli ve yasal sürede ödeyen 5 iş yerine teşekkür plaketleri verildi.

Sosyal güvenlik kurumu başkanlığı tarafından Edremit’te iş verenler arasında son 5 yıldan beri çalıştırdıkları sigortalıların prim ve hizmet belgelerini süresi içeresinde kuruma bildiren, primlerini düzenli ve yasal süresinde ödeyen iş verenlere SGK Edremit İlçe Müdürü Cuma Saygıner tarafından Kurum Başkanı İsmail Yılmaz tarafından imzalanan teşekkür belgeleri verildi. SGK Müdürü Saygıner işverenlere, istihdama katkıları ve göstermiş oldukları hassasiyetlerden dolayı teşekkür etti. İlçede Kafkas İnşaat Taahüt San. Ve Tic. A.Ş, Edvan Vantilatör San.Tic.Ltd Şti., Mertaş Taşımacılık Taah. İnş. Malz.San.Ve Tic. Ltd. Şti., Altunç Otomotiv İnş. Tur. Ve Otelcilik San.Tic.Ltd.Şti (Adramis Otel), Başlar Tek.Day.Tük. Malz.Ser.İç Dış Tic.Ltd.Şti’ye teşekkür belgeleri verildi.