Sezonun ilk melkileri Sındırgı’dan

Sonbahar döneminde özellikle yağışlar sonrasında dağlarda yetişen, halk dilinde melki olarak bilinen kırmızı mantar Sındırgı-Simav bölgesinde yüksek rakımlı noktalarda görülmeye başlandı. Vatandaşlar ise melki toplamak için yağışların artmasını bekliyor.

Henüz belli bölgelerde nadir toplanan mantarlar ilçe merkezinde ve köylü pazarında satışa sunuluyor. Yağışların az olmasından dolayı Yaylabayır, Yüreğil, Hisaralan, Kepez, Ulus gibi bölgelerde melkiler henüz yetişmedi. Özellikle çam ormanları arasında nemli ve rutubetli alanlarda daha fazla mantar türüne rastlanıyor. Tezgâhlardan almak yerine melki toplamayı ve doğayla iç içe olmayı seven vatandaşlar da bir an önce yağmurun yağıp havanın güneşlenmesini bekliyor. Geçtiğimiz sezon Sındırgı’nın birçok bölgesinde melki vatandaşların geçim kaynağı olmuştu.

Uzmanlar ise vatandaşları zehirli türlerin de çok olduğunu belirterek mantar toplama konusunda uyarıyor

Topladığı mantarları satarak geçimini sağlayan Bahri Ertuğrul “Sındırgı da beş altı yıldan bu yana mantar satıyorum. Bu mantar genelde Kütahya, Sındırgı ve Bigadiç taraflarında orman olan yerlerde çıkar organiktir. Lezzet de et ile kıyaslanamaz organik olduğu için bunu tepside fırında közlemesini yaparsın, peynirli olarak yaparsın, kaşar peyniri koyup kızarta bilirsiniz. Lezzeti güzel olur, ticaret olarak da satışlar biraz durgun fiyat olarak elli, atmış ve yüz arası değişiyor. Tabi insanlarda bütçesine göre alıyorlar. Satışlarımız ne iyi nede kötü normal gidiyor. Şu an içi iyi Allah bereket versin insanlarımız doğal olduğu için yiyorlar. Vatandaş durumuna göre alıyor elli liralık mantarımız da var yüz liralık mantarımız da var herkes bütçesine göre alıyor. Bir tavada kızartıp yiyecek kadar kendilerini avutacak kadar nefsini körleyecek kadar alıyorlar.”