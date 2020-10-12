Şevket Barkır kabri başında anıldı

2014 yılında Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Sındırgı Belediye Başkan yardımcısı Şevket Barkır mezarı başında anıldı.

Sındırgı Belediye Başkan Yardımcısı olarak görev yaparken trafik kazası sonrası hayatını kaybeden Şevket Barkır mezarı başında anıldı. Barkır’ın kabri başında bir konuşma yapan Başkan Ekrem Yavaş, "Ölüm hepimiz için var. Ama insan yaşamak istiyor. Bu da bir gerçek. Onun için insanlar hayattayken birbirlerinin kıymetini bilmeli. İnsanların saygısı sevgisi daim olmalı. Yaşarken ahirete de hazırlananlardan olmalıyız. 6 yıl önce kaybettiğimiz ve Kocaköprüye giden yolda olan kazada Şevket kardeşim maalesef hayatını kaybetti. O acıların tekrarlanmaması için bu gün o yol artık duble oldu. Hayattayken bize sevgiyi aşılayan, herkese iyilik eden ve güzel anılar bırakan kardeşimizdi. Bugün mezarı başında ilçe başkanlarımız ve belediye personelimizle kabri başındayız. Dualar ettik. Rahmetle anıyoruz. Ruhu şad olsun inşallah. Adını ve iyiliklerini de yaptığımız çalışmalarda yaşatıyoruz. Rabbim mekânını cennet eylesin. Hiçbirimizin yarını garanti değil. Rabbim arkadan hayır duası edilenlerden, unutulmayanlardan eylesin" şeklinde konuştu.