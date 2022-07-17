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Serinlemek için tehlikeyi göze alıyorlar
Balıkesir’in Bandırma ilçesinde denize girilen ender noktalardan olan Livatya sahilinde 2 genç tehlikeli dalgalara aldırış etmeden kendini dalgalara bıraktı.
BALIKESİR 17.07.2022, 12:29
Balıkesir’in Bandırma ilçesinde denize girilen ender noktalardan olan Livatya sahilinde 2 genç tehlikeli dalgalara aldırış etmeden kendini dalgalara bıraktı.
Bandırma’nın tek yüzülebilecek noktası olan Livatya Sahilinde serinlemek için denize giren 2 genç dev dalgalara aldırış etmeden yüzdü. Her yaz mevsiminde çocuklar tarafından serinlemek amacıyla kullanılan Livatya Sahili artık tamamen denize girilebilir düzeyde gelecek günlerini iple çekiyor. Bu yazda gelenek bozulmadı çocuklar sıcak havadan kurtulup serinlemek için soluğu Livatya Sahilinde aldılar. Çocuklar kendileri tehlikeye atarken, vatandaşlar yüzülebilir deniz ve güvenli bir sahil istiyor.
2 çocuk ise sorun yaşanmadan yüzmeyi sonlandırarak sahilden uzaklaştılar.