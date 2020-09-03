Sergiyle anısı yaşatıldı
BALIKESİR GÜZEL SANATLAR DERNEĞİ ÜYELERİ BİR SÜRE ÖNCE YAŞAMINI YİTİREN, DERNEĞİN ONURSAL BAŞKANI ÖZDEMİR YEMENİCİOĞLU ANISINA, AYVALIK BELEDİYESİ ORHAN PEKER SANAT GALERİSİ’NDE RESİM SERGİSİ AÇTI.
Balıkesir Güzel Sanatlar Derneği üyeleri bir süre önce yaşamını yitiren, derneğin onursal başkanı Özdemir Yemenicioğlu anısına, Ayvalık Belediyesi Orhan Peker Sanat Galerisi’nde resim sergisi açtı.
On iki ressamın katılımıyla açılan sergide konuşan Balıkesir Güzel Sanatlar Derneği (BALSANAT) Başkanı Rafet Topalak katkıları nedeniyle Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin’e teşekkür etti.
Yaklaşık iki ay önce kaybettikleri onursal başkanları Özdemir Yemenicioğlu anısının bu sergi ile yaşatıldığını vurgulayan Topalak, sanatseverleri sergiye davet etti. Sanata, sanatçıya destek vermeyi, onların eserlerini gelecek kuşaklara aktarmayı bir görev olarak bildiklerini ifade eden Başkan Ergin, sergiye resimleriyle destek veren, Erdem Köybaşı, Hakkı Hatatoğlu, Haşmet Demirbil, Hülya Güler, Melda Bekki, Mualla Can, Mürvet Ay, Nazmiye Mutafoğlu, Reyhan Kabakçı, Semra Ocak, Serhan Kerestecioğlu ve Taner Kalkan’a katılım belgelerini vererek teşekkür etti. Sergi 8 Eylül Salı akşamına kadar sanatseverlerin beğenisine sunulacak.
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