Sergiyle anısı yaşatıldı

Balıkesir Güzel Sanatlar Derneği üyeleri bir süre önce yaşamını yitiren, derneğin onursal başkanı Özdemir Yemenicioğlu anısına, Ayvalık Belediyesi Orhan Peker Sanat Galerisi’nde resim sergisi açtı.

On iki ressamın katılımıyla açılan sergide konuşan Balıkesir Güzel Sanatlar Derneği (BALSANAT) Başkanı Rafet Topalak katkıları nedeniyle Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin’e teşekkür etti.

Yaklaşık iki ay önce kaybettikleri onursal başkanları Özdemir Yemenicioğlu anısının bu sergi ile yaşatıldığını vurgulayan Topalak, sanatseverleri sergiye davet etti. Sanata, sanatçıya destek vermeyi, onların eserlerini gelecek kuşaklara aktarmayı bir görev olarak bildiklerini ifade eden Başkan Ergin, sergiye resimleriyle destek veren, Erdem Köybaşı, Hakkı Hatatoğlu, Haşmet Demirbil, Hülya Güler, Melda Bekki, Mualla Can, Mürvet Ay, Nazmiye Mutafoğlu, Reyhan Kabakçı, Semra Ocak, Serhan Kerestecioğlu ve Taner Kalkan’a katılım belgelerini vererek teşekkür etti. Sergi 8 Eylül Salı akşamına kadar sanatseverlerin beğenisine sunulacak.