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Şenkalaycı Gönen Belediyesi adına yarışacak

Afyonkarahisar’da 4-5 Eylülde yapılacak Olan Dünya Motokros Şampiyonasında milli sporcu Şakir Şenkalaycı Gönen Belediyesi adına yarışacak.

BALIKESİR 24.08.2021, 18:31
Şenkalaycı Gönen Belediyesi adına yarışacak

Afyonkarahisar’da 4-5 Eylülde yapılacak Olan Dünya Motokros Şampiyonasında milli sporcu Şakir Şenkalaycı Gönen Belediyesi adına yarışacak.

Belediye Başkanı İbrahim Palaz ile Görüşen Şakir Şenkalaycı, "“Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın himayelerinde 4-5 Eylül 2021 tarihlerinde MXGP OF TURKEY Dünya Motokros Şampiyonası’nın 9. ayağı Afyonkarahisar’da yapılacak. Bu şampiyonada Gönen Belediyesi adına yarışacağım. Gönen’i ve Gönen Belediyesi’nin adını dünyaya duyurmuş olacağım" dedi.

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