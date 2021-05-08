“Senin Faturan”a siyasi partilerden destek

Balıkesir Edremit Belediyesi’nin başlattığı “Senin Faturan” dayanışmasına bir destekte ilçedeki siyasi parti temsilcilerinden geldi. Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı’nın ilçe başkanları “Senin Faturan” dayanışmasına destek verdi.

Edremit Belediyesi’nin başlattığı bir dayanışma projesi olan Senin Faturan Projesi ilçede büyük ilgi gördü. Birçok siyasi kişi ve ilçenin önde gelenleri dayanışmaya katılarak destek verdiklerini açıkladı.

AK Parti Edremit İlçe Başkanı Ekrem Umutlu, MHP Edremit İlçe Başkanı Halil Görmen, İyi Parti Edremit İlçe Başkanı Oğuzhan Cıvgaz ve CHP Edremit İlçe Başkanı Deniz Onur Özcan bir araya gelerek Senin Faturan dayanışmasına destek verdiklerini açıkladılar. Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı’nın ilçe başkanları fatura ödeyerek tüm vatandaşları dayanışma hareketine davet ettiler.

AK Parti Edremit İlçe Başkanı Ekrem Umutlu Edremit Belediyesi’ni Senin Faturan hizmetinden dolayı tebrik etti. Senin Faturan dayanışmasını desteklediklerini söyleyen Umutlu, “Sıkıntılar paylaştıkça azalır. Durumu iyi olan vatandaşlarımızı uygulamaya destek vermeye davet ediyoruz” dedi.

Senin Faturan uygulamasını desteklediklerini açıklayan MHP Edremit İlçe Başkanı Halil Görmen de yaptığı açıklamada: “Durumu iyi olan vatandaşlarımızın projeye katkı sağlamalarını rica ediyoruz” şeklinde konuştu.

İyi Parti Edremit İlçe Başkanı Oğuzhan Cıvgaz, İyi Parti olarak Senin Faturan uygulamasını sonuna kadar desteklediklerini açıkladı. Cıvgaz, “Edremit halkını uygulamaya destek vermeye davet ediyoruz” dedi.

CHP Edremit İlçe Başkanı Deniz Onur Özcan, Senin Faturan uygulamasının pandemi döneminde zor günler geçiren vatandaşa destek olmak amacıyla başlatıldığını söyledi. Özcan, “Senin Faturan askıda fatura hizmetini çok değerli ve anlamlı buluyorum. Edremit’teki vatandaşlarımızı bu kampanyaya desteğe davet ediyorum” ifadelerini kullandı.