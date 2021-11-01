Şefkatli Eller’den 200 yoksul çocuğa anlamlı jest

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, ihtiyaç sahibi ailelerin yardımına Hızır gibi yetişmesiyle yüreklerde taht kuran Ayvalık Şefkat Evleri Derneği bu kez de yoksul ailelerin çocuklarına şefkatli ellerini uzattı.

Bursalı bir işadamı tarafından gönderilen eşofman, body, kazak, pantolondan oluşan 400 parça kışlık giyim eşyasını ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarında dağıtan Fatma Cavlı’nın mutluluğu ise adeta gözlerinden okunuyordu.

Muhabirimize açıklamalarda bulunan Ayvalık’ın Fatma Annesi olarak da isimlendirilen Dernek Başkanı Fatma Cavlı 2 yaşından 16 yaşa kadar olan 200 çocuğa soğuk kış günlerinde sımsıcak tutacak kıyafetleri ulaştırmaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Bursalı işadamı hayırsever tarafından gönderilen giyim eşyalarının kendisi için emanet olduğunu ve bu emaneti yerine ulaştırmaktan son derece mutlu olduğunu kaydeden Başkan Cavlı, hayırseverlerle ihtiyaç sahibi insanlar arasında kurdukları görünmez gönül köprüsünü ömrünün sonuna kadar sürdürmeye çalışacağını vurguladı.