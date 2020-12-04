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Savaştepe’de uyuşturucu operasyonu

Balıkesir’in Savaştepe ilçesinde jandarma ekipleri uyuşturucu imâli ve satışı yapan 2 şüpheliyi detektör köpeğin de katıldığı operasyonla yakaladı. Şüphelilerin iş yeri ve evinde yapılan aramada çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

BALIKESİR 04.12.2020, 16:24
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Savaştepe’de uyuşturucu operasyonu
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Balıkesir’in Savaştepe ilçesinde jandarma ekipleri uyuşturucu imâli ve satışı yapan 2 şüpheliyi detektör köpeğin de katıldığı operasyonla yakaladı. Şüphelilerin iş yeri ve evinde yapılan aramada çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, uyuşturucu madde imâl ve ticaretine yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, Savaştepe ilçesinde uyuşturucu madde bulundurduğu ve ticaretini yaptığı tespit edilen M.A.K. isimli şüpheli şahsın iş yerinde ve B.B. isimli şüpheli şahsın ikamet adresinde detektör köpeği ile yapılan aramalarda 480 gram kubar esrar, 150 adet sentetik hap ile 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Cumhuriyet Savcılığının talimatı ile ele geçirilen malzemelere el konularak, şüpheliler hakkında adlî tahkikata başlanıldı.
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