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Savaştepe’de orman yangını

Balıkesir’in Savaştepe ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.

BALIKESİR 03.08.2021, 19:00
Savaştepe’de orman yangını

Balıkesir’in Savaştepe ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.

Edinilen bilgiye göre, Savaştepe ilçesinin kırsal Kocabıyıklar Mahallesi yakınlarındaki Kölederesi mevkiinde ormanlık alanda saat 18.00 sularında yangın çıktı. Ulaşımın olmadığı bölgeye yol açan iş makineleri eşliğinde çok sayıda itfaiye ve arasöz sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
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