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Sanatın On Hali Yarışması eser değerlendirmesi yapıldı

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile Balıkesir Kent Konseyi iş birliği içerisinde; geleneksel sanatların gelişimine katkı sağlamak, şehrimizin zengin tarihi ve kültürel mirasını ortaya çıkarmak amacıyla düzenlenen “Sanatın On Hali-Geleneksel Türk Sanatları Yarışması” eser değerlendirmesi yapıldı.

BALIKESİR 22.09.2021, 15:11
Sanatın On Hali Yarışması eser değerlendirmesi yapıldı

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile Balıkesir Kent Konseyi iş birliği içerisinde; geleneksel sanatların gelişimine katkı sağlamak, şehrimizin zengin tarihi ve kültürel mirasını ortaya çıkarmak amacıyla düzenlenen “Sanatın On Hali-Geleneksel Türk Sanatları Yarışması” eser değerlendirmesi yapıldı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Balıkesir Kent Konseyi iş birliği ile düzenlenen “Sanatın On Hali” Geleneksel Türk Sanatları Yarışması eser değerlendirmesi gerçekleşti. Geleneksel Türk sanatlarımızın gelişimine ve tanıtılmasına katkı sağlamak, şehrin kültürel mirasının gelecek nesillere aktarılması ve sanat bilincinin yaygınlaştırarak üretimini desteklemek amacıyla düzenlenen yarışmada; Hüsn-i Hat, Tezhip, Minyatür, Çini, Ebru, Kırkyama, Geleneksel Keçe Yapımı, Balıkesir Pullusu, Gönen İğne Oyası ve Sındırgı Yağcıbedir Halısı olmak üzere; 2 farklı kategoride, 10 dalda toplam 255 eser geleneksel sanatların duayenlerinden oluşan 31 kişilik seçici kurul üyeleri tarafından değerlendirildi. Yarışmada dereceye girenlerin isimleri, 10 Ekim Pazar günü açıklanacak.

Eserlerin seçme ve değerlendirmesinin yapıldığı toplantıya; Balıkesir Kent Konseyi Yürütme Kurulu Üyeleri ile Konsey Başkanı Mürsel Sabancı ve Konsey Genel Sekreteri Mürşit Canbulat katılarak seçici kurul üyelerine plaket takdim etti.

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