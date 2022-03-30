Sanatçı Özdemir Yemenicioğlu’nun eserleri sergilendi

Eserleriyle ulusal ve uluslararası arenada büyük izler bırakan Balıkesirli Ressam Özdemir Yemenicioğlu’nun anısına düzenlenen sergide öğrencileri ve sevenleri bir araya geldi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin destekleriyle Balıkesir Kent Konseyi ve Balıkesir Güzel Sanatlar Derneği (BALSANAT), eserleriyle ulusal ve uluslararası arenada adından sıkça söz ettiren Balıkesirli Ressam Özdemir Yemenicioğlu’nun anısına Avlu Kongre ve Kültür Merkezi’nde özel eşyalarının ve eserlerinin yer aldığı sergi düzenlendi. Yaklaşık 2 yıl önce hayata gözlerini kapatan sanatçının öğrencileri de sevenleri de sergide bir araya geldi. Serginin açılışını gerçekleştiren Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Yemenicioğlu gibi bir sanatçının sergisini açmanın kendilerini çok mutlu ettiğini söyledi. Yaptığı eserlerle sanat camiasına büyük bir hazine bıraktığını belirten Başkan Yılmaz, “İl dışında katıldığım bir çok programda Balıkesirli Sanatçımız Ressam Özdemir Yemenicioğlu’nun adını sık sık duyuyorum. Bu durum bizleri çok gururlandırıyor. Eserleriyle bir çok iz bırakmış olan sanatçımıza bir kez daha Allah’tan rahmet diliyor, sevenlerine başsağlığı diliyorum” dedi.

Yemenicioğlu kimdir?

1948’da Balıkesir’de doğan sanatçı; Balıkesir Devlet Güzel Sanat Galerisi Müdürlüğünde resmi olarak görevinin yanı sıra sanatsal çalışmalarını yaptı. 1986 yılında Avusturya hükümetinin verdiği bursla Salzburg Yaz Akademisinde ‘RAİMUND ÇİKE’ ile çalıştı. 1991 yılında kendi imkanları ile yine Salzburg Yaz Akademisi’nde ‘SURÇEN BÖTCHER’ ile çalışmalar yaptı. Halen Balıkesir’ de kendi atölyesinde çalışmalarını sürdürmektedir.

Özdemir Yemenicioğlu, Anadolu Uygarlıklarından günümüze ulaşan değerli, insanlığın çağlar boyunca oluşturduğu tarihsel tortu olarak gördüğünü ve bu kaynaktan beslendiğini ifade eder. Binlerce yıllık tarihi ile Anadolu Uygarlıklarının zengin birikimini sanatçının resimlerinde kadın kimliği ile biçimlenir. Yemenicioğlu’nun resimlerinde; bereketin, üretkenliğin ve doğurganlığın simgesi olan Ana Tanrıça imgesi, çağdaş bir yoruma ulaşır. Sanatçının coşkulu tavrının yanı sıra, malzeme kullanışındaki çeşitlilik de anlatımını güçlendiren özelliklerinden biridir.