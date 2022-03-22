Şampiyon sporculardan, Rektör Prof. Dr. İlter Kuş’a ziyaret

Erzurum’da gerçekleştirilen Türkiye Üniversiteler Kick Boks Şampiyonasında, Balıkesir Üniversitesini (BAÜN) başarıyla temsil eden sporcular, beraberlerinde BAÜN Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fikret Soyer, BAÜN Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkan V. Hasan Yetişir, takım sorumluları Öğr. Gör. Ali Eren Demirezen ve Öğr. Gör. Harun Kahraman ile birlikte Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş’u makamında ziyaret etti.

Rektör Prof. Dr. İlter Kuş, konuklarına ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek, elde edilen başarılı sonuçlar için tebrik ederken, sporcu öğrenciler de kendilerine gösterdiği ilgi ve destekleri dolayısıyla Rektör Prof. Dr. İlter Kuş’a teşekkür etti.

Rektör Prof. Dr. Kuş: “Farklı Branşlarda Öncü Sporcuları Yetiştiriyoruz”

Rektör Prof. Dr. İlter Kuş, bireysel kategoride 5 Türkiye Şampiyonluğu ve 4 Türkiye Üçüncülüğü elde eden; Erkekler K1 branşında takım olarak Türkiye Şampiyonluğunu, kadınlarda takım olarak Türkiye İkinciliğini, genel klasmanda da Türkiye Üçüncülüğünü Balıkesir Üniversitesine kazandıran takımın başarılarıyla gurur duyduklarını ifade etti. Balıkesir Üniversitesi olarak sporun farklı branşlarında Türkiye’de öncü sporcuları yetiştirdiklerini dile getiren Rektör Prof. Dr. İlter Kuş; öğrencilerde emeği olan tüm antrenör ve akademisyenlere de teşekkür etti.

Toplamda 6 Türkiye Şampiyonluğu, Genel Klasmanda Türkiye Üçüncülüğü

Erzurum Teknik Üniversitesinin ev sahipliğinde düzenlenen ve 100’ün üzerinde üniversiteden yaklaşık 700 sporcunun katıldığı şampiyonada; Balıkesir Üniversitesinden; Güler Deniz Topuz 56 Kg., Serdar Şayık 60 kg., Barış Karaman 67 kg., Barış Çakan 75 kg., İsa Göçmen 81 kg.’da Türkiye Şampiyonu oldu. Mustafa Öter 57 kg., Tarık Yeşilbaş 60 kg., Emirhan Çoban 71 kg., Muhammed Gürses de 81 kg.’da Türkiye Üçüncüsü oldu. Şampiyon olan sporcular ayrıca Dünya Üniversiteler Kick Boks Şampiyonasına katılma hakkı kazandı.