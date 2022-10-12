Şair Uğur Arslan Altıeylül Kitap Fuarında

2. Altıeylül Kitap Fuarı’nın konuğu olan şair, sunucu ve televizyon programcısı Uğur Arslan, Hasan Can Kültür Merkezi’nde Balıkesirlilere güzel bir şiir ve müzik şöleni yaşattı.

Hasan Can Kültür Merkezi’nin ev sahipliğinde gerçekleşen konferanslar, söyleşiler ve konserlere bir yenisi daha eklendi. Kendisi uzun zamandır televizyon programcılığı ile tv sunuculuğu yapan ve halen Ülke Tv’de yayınlanan “Kadim Sırlar” isimli programın sunuculuğunu yapan şair Uğur Arslan, 2. Altıeylül Kitap Fuarı’nda Altıeylül Belediyesi’nin konuğu olarak Hasan Can kültür Merkezi’nde Balıkesirliler ile bir araya geldi. Sevilen şiirleri ve birbirinden güzel eserleri seslendiren şair Uğur Arslan ve ekibi, henüz yayınlanmamış bir eserlerini de Balıkesirlilere tanıttılar.

Başkan Avcı “Değerli isimleri vatandaşlarımızla buluşturmaya devam ediyoruz”

Çeşitli etkinliklerin; konferans ile söyleşilerin; imza günlerinin ve birbirinden değerli isimlerin katılımlarıyla devam eden 2. Altıeylül Kitap Fuarı’nda Hasan Can Kültür Merkezi’nin yenilenmiş haliyle Balıkesirli hemşehrilerini ağırladıklarını dile getiren Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı “2’nci Altıeylül Kitap Fuar’ımız da değerli isimleri vatandaşlarımızla buluşturmaya devam ediyoruz. Bu akşam Hasan Can Kültür Merkezi’mizde Şair Uğur Arslan’ı ağırladık. Kendisine ve bu akşam bizleri yalnız bırakmayan tüm misafirlerimize teşekkür ediyoruz” dedi.