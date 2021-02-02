Sahte dolarla ceviz fidanı almak isterken suçüstü yakalandı

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde sahte para kullanılarak 6 bin adet ceviz fidanı almaya çalışan Suriye uyruklu bir kişi jandarma ekiplerince suç üstü yakalandı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca Bandırma ilçesinde sahte para kullanılmak suretiyle ticari alışveriş yapılacağı istihbaratının alınması üzerine A.L. isimli Suriye uyruklu şüpheli şahıs 6 bin adet ceviz fidanı satın alacağı esnada suçüstü yakalandı. Sahte 10 bin 250 Amerikan doları ile birlikte suç üstü yakalanan şahıs hakkında tahkikata başlanırken, Cumhuriyet Savcısının talimatı ile ele geçirilen malzemelere el konuldu.