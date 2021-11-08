Sahil düzenlemede sıra Erdek’te

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Erdek’in Narlı Mahallesi’nin turizm potansiyelini artırmak, sahil şeridinin daha kullanışlı ve estetik hale gelmesini sağlamak amacıyla 12 bin metrekarelik alanda sahil bandı düzenleme çalışması başlattı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Başkan Yücel Yılmaz’ın talimatı ile sahil bantlarında düzenleme çalışmalarına devam ediyor. Gömeç Derkent Sahili’nde başlatılan çalışmaların tamamlanmasının ardından ekipler, Erdek’in Narlı Mahallesi’nde de sahil bandı düzenleme çalışmalarına başladı. İlçenin turizm potansiyelini artırmak, sahil şeridinin daha kullanışlı ve estetik hale gelmesini sağlamak amacıyla 12 bin metrekarelik alanda çalışmalara başlayan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Daire Başkanlığı ekipleri alanda; 430 metre uzunluğunda sahil bandı, 22 bin metrekare sert zemin imal ederek yürüyüş yolları oluşturacak. Bölge; semt spor sahasından, oyun gruplarına, fitness aletlerinden modern kent mobilyalarına kadar cazibesi yüksek bir hale dönüştürülecek.

Ekipler, gerçekleştireceği detaylı temizlik ve peyzaj çalışmalarının yanı sıra aydınlatma, bitkilendirme çalışmaları gibi küçük dokunuşlarla sahil bölgesindeki kaliteyi artıracak.