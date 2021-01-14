Sağlık çalışanlarına aşı uygulamasına başlandı

Balıkesir’in Manyas İlçesi Devlet Hastanesinde Kovid-19 virüsüne karşı koruma amaçlı aşı çalışmalarına sağlık çalışanlarından başlandı.

Sağlık Bakanlığınca Kovid-19’a karşı koruma amaçlı aşılama çalışmalarına ilk etapta sağlık çalışanlarından başlanıldı. Manyas Devlet Hastanesi Başhekimi Dahiliye Uzmanı Murat Atlı ve diğer tüm sağlık çalışanlarına aşı uygulanmaya başlanıldı. Çin’den getirilen CoronaVac aşısının ilk dozları bugün uygulanırken, uygun şartları taşıyan tüm sağlık çalışanlarının aşı yaptıracağı belirtildi.