Sabri Uğur parkı ve Millet Kıraathanesi hizmete açılıyor

Altıeylül ilçesinde yapımı tamamlanan Sabri Uğur Parkı ve Millet Kıraathanesi açılış için saatleri sayıyor.

Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı’nın 2023’e kadar 10 adet Millet Kıraathanesi hedefi hızla devam ediyor. Yenilikçi, zamanı yakalayan ve sosyal projeler başta olmak üzere ihtiyaçlara cevap veren tüm girişimlerin arkasında duran Avcı, Altıeylül İlçesi’ndeki üçüncü Millet Kıraathanesi’ni de hizmete açıyor.

Sabri Uğur’un ismini yaşatacak

Plevne İsmail Akçay Parkı ve Millet Kıraathanesi ile Sultan Alparslan Kültürevi ve Millet Kıraathanesi’nin ardından Sabri Uğur’un ismini yaşatacak 3. Millet Kıraathanesi de açılıyor. Balıkesir’in çehresini değiştiren efsane başkan Sabri Uğur, hizmet ettiği 2004-2009 yılları arasında yaptığı çalışmalar ile Balıkesir’i baştan çizdi. Balıkesir’in modern bir şehir olma yolunda attığı temellerin mimarı olan Uğur, 2001 yılında Adalet ve Kalkınma Partisi’nin kuruluşunda da önemli bir rol üstlenerek imzasını atmıştı. Uğur, 2017 yılında aramızdan ayrılırken, yeniden doğan bir şehri bizlere miras bıraktı.

Restorasyonu tamamlanan Dinkçiler Mahallesi’ndeki eski baruthane binası, Sabri Uğur Parkı ve Millet Kıraathanesi olarak hizmet verecek. Başkan Sabri Uğur’un yaktığı ateşi körükleyecek hizmetleri ile yoluna devam eden Altıeylül Belediyesi, yapımı tamamlanan Sabri Uğur Parkı ve Millet Kıraathanesi’ni 9 Ekim Cuma günü saat 17:30’da hizmete açacak.