Sabahattin Ali Anı Evi’ndeki çalışmalarda sona gelindi
BALIKESİR’İN EDREMİT BELEDİYE BAŞKANI SELMAN HASAN ARSLAN’IN ÖZEL ÖNEM VERDİĞİ SABAHATTİN ALİ ANI EVİ’NDE ÇALIŞMALAR SON AŞAMASINA GELDİ.
Balıkesir’in Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan’ın özel önem verdiği Sabahattin Ali Anı Evi’nde çalışmalar son aşamasına geldi.
Sevengül Sönmez’in küratörlüğünü yaptığı, Beşiktaş JK Müzesi, Türkiye İş Bankası İktisadi Bağımsızlık Müzesi ve Ziraat Bankası Müzesi gibi önemli projelerin altına imza atan Müze Tasarımcısı Burçak Madran ve ekibi tarafından hazırlanan Sabahattin Ali Anı Evi’nde çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Sabahattin Ali’yi yaşatacak ve gelecek kuşaklara en iyi şekilde aktaracak profesyonel bir çalışma gerçekleştirildi. Kültür Koordinatörü Uğur Yaşar, Edremit’in kültürel anlamda çehresini değiştirecek çalışmanın kendileri için çok önemli olduğunu ve projenin Edremit’e yerli ve yabancı bir çok turisti çekeceğini ifade etti.
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