Romanlardan Burhaniye Belediye Başkanına tepki

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde CHP’li Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler’in "Fıstıklık kozalaklarını Romanlar çingeneler çalıyor" sözlerine Roman Federasyon ve dernek üyeleri tepki gösterdi. Başkan Ali Kemal Deveciler ise yanlış anlaşılmadan dolayı Romanlardan özür diledi.

Burhaniye Belediyesi önünde bir araya gelen Türkiye Romanlar Konfederasyon Başkan Vekili Feridun Demirdöğen, Balıkesir Roman Dernekleri Federasyon Başkanı Oktay Sümertaş ile Burhaniye Roman Kültürünü Araştırma Geliştirme Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Yaşar Algüt ve Burhaniye Roman Derneği Başkanı Selahattin Karataş’ın da içinde bulunduğu Romanlar, Başkan Ali Kemal Devecileri protesto etti. Belediye Başkanı’nın sözlerini Roman camiasına yapılmış çirkin bir saldırı olarak niteleyen Balıkesir Roman Dernekleri Federasyon Başkanı Oktay Sümertaş, "Ben kendisini aradım. Bana telefon ile dönmedi. Belediye Başkanı kısa bir süre içinde inip bu özrü dilemek mecburiyetinde. Suçlu kim ise suçunu çeksin. Biz suçlunun arkasında değiliz. Bu içimizdeki 8-10 kişiyi bizim temizleme şansımız yok. Kendisi bu 8-10 kişiyi biliyorsa adliye orada. Gider adliyeye gerekli işlemi başlatır. Bu yargının işi. Bu Roman camiasının işi değil. Bu yargının işi. Özür konusuna gelince; eğer özüz dilemek istiyorsa. Samimi ise, makamından kalkıp bu toplumun arasına gelip, bu toplumun arasında özür dilemesi gerekiyor." dedi.

Başkan Deveciler özür diledi

Başkan Deveciler, gazetecilere yaptığı açıklamada; Burhaniye Belediyesi’nin bugün yapılan meclis toplantısının ikinci oturumunda özür dilediğini dile getirdi. 3 Nisan günü Meclis’te söylediklerinin yanlış anlaşıldığını savunan Deveciler "Ben Roman vatandaşlarımızı kastetmedim. 30’a yakın Roman çalışanımız var bizim. Her gün de sayısını artırıyoruz. Ben onları kastetmedim. Onların içinde 8-10 kişilik bir ekip var. O ekibi kastettim ben ama söylerken de belki yanlış anlaşılma olmuş olabilir. Ben ondan aşağıda özür de diledim. Ama o 10 kişi haricindeki Burhaniye’de yaşayan Roman vatandaşlardan özür diledim. Şunu da söyledim, o 10 kişiyi dışlayıp aranızdan atın. Benim lafım onlara."

8-10 kişiyle mücadele etmek amacıyla ekip kurduğunu söyleyen Deveciler, "Zabıtadan, emniyet ve jandarmayla da görüştüm. Ekibi çoğaltacağız ama bunlardan hesap keseceğim. Ama asıl bunlardan kim bu malı alıyorsa, mal almasa bunlar olmaz. Asıl onlardan hesap keseceğim. Benim sözüm Roman vatandaşlarıma değil. Böyle bir şey olamaz. Hepsi dürüst, namuslu, geçimini temin eden insanlarımız." diye sözlerini tamamladı.